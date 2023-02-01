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Голкипер ПСЖ Навас стал игроком клуба АПЛ

Англия
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Аренда до конца сезона

Голкипер ПСЖ Навас стал игроком клуба АПЛ

Фото: psg.fr

Новина українською

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Опытный футболист перешел в "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт английской команды.

36-летний костариканец ушел в аренду в клуб АПЛ до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча за "ПСЖ" в Кубке Франции, в которых пропустил 1 гол. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Примечательно, что в составе "лесников" в аренде уже выступает голкипер "МЮ" Дин Хендерсон. 15-го января он получил повреждение и сможет вернуться ориентировочно только 14-го февраля.

"Ноттингем Форест" занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 21 балл в 20-ти матчах.

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В статье: Кейлор Навас Ноттингем Форест Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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