Голкипер ПСЖ Навас стал игроком клуба АПЛ

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Опытный футболист перешел в "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт английской команды.

36-летний костариканец ушел в аренду в клуб АПЛ до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча за "ПСЖ" в Кубке Франции, в которых пропустил 1 гол. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Примечательно, что в составе "лесников" в аренде уже выступает голкипер "МЮ" Дин Хендерсон. 15-го января он получил повреждение и сможет вернуться ориентировочно только 14-го февраля.

"Ноттингем Форест" занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 21 балл в 20-ти матчах.

