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Голкипер ПСЖ Навас стал игроком клуба АПЛ
Аренда до конца сезона
Фото: psg.fr
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Опытный футболист перешел в "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт английской команды.
36-летний костариканец ушел в аренду в клуб АПЛ до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча за "ПСЖ" в Кубке Франции, в которых пропустил 1 гол. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
Примечательно, что в составе "лесников" в аренде уже выступает голкипер "МЮ" Дин Хендерсон. 15-го января он получил повреждение и сможет вернуться ориентировочно только 14-го февраля.
"Ноттингем Форест" занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 21 балл в 20-ти матчах.
Keylor Navas is a Red. ????— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 31, 2023
Your new home awaits. ????
Keylor Navas, joins @NFFC until the end of the 2022-2023 season on a loan without an option to buy.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 31, 2023
Paris Saint-Germain wishes Keylor much success for the rest of the season with Nottingham Forest.
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