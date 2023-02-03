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Наставник Борнмута оценил трансфер Забарного
Гари О’Нил доволен работой менеджеров клуба
Фото: AFC Bournemouth
Английский "Борнмут" в последний день трансферного окна усилил состав, подписав украинского защитника Илью Забарного из киевского "Динамо".
Главный тренер "вишен" Гари О’Нил оценил данный переход, восхитившись сильными качествами украинского защитника:
"Это очень талантливый парень. Впечатляет физическими данными, хорошо двигается, сильный, может работать с мячом. Он сыграл много матчей на топовом уровне как для его возраста", - сказал специалист в интервью Football Daily.
Также, англичанин выразил благодарность менеджерскому составу своего клуба за то, что "Борнмут" сумел подписать футболиста высокого уровня:
"Это действительно хороший трансфер. Конечно, он прибыл к нам во время межсезонья, потому мы должны над этим поработать. Это фантастическое подписание для нас", - добавил наставник.
Стоит отметить, что следующий матч "Борнмут" проведет в субботу, 4 февраля. "Вишни" сыграют матч АПЛ против "Брайтона". Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.
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