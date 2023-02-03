Наставник Борнмута оценил трансфер Забарного

Английский "Борнмут" в последний день трансферного окна усилил состав, подписав украинского защитника Илью Забарного из киевского "Динамо".

Главный тренер "вишен" Гари О’Нил оценил данный переход, восхитившись сильными качествами украинского защитника:

"Это очень талантливый парень. Впечатляет физическими данными, хорошо двигается, сильный, может работать с мячом. Он сыграл много матчей на топовом уровне как для его возраста", - сказал специалист в интервью Football Daily.

Также, англичанин выразил благодарность менеджерскому составу своего клуба за то, что "Борнмут" сумел подписать футболиста высокого уровня:

"Это действительно хороший трансфер. Конечно, он прибыл к нам во время межсезонья, потому мы должны над этим поработать. Это фантастическое подписание для нас", - добавил наставник.

Стоит отметить, что следующий матч "Борнмут" проведет в субботу, 4 февраля. "Вишни" сыграют матч АПЛ против "Брайтона". Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.