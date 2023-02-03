  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наставник Борнмута оценил трансфер Забарного
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Борнмута оценил трансфер Забарного

Англия
(2 голосов)

Гари О’Нил доволен работой менеджеров клуба

Наставник Борнмута оценил трансфер Забарного

Фото: AFC Bournemouth

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Борнмут" в последний день трансферного окна усилил состав, подписав украинского защитника Илью Забарного из киевского "Динамо".

Главный тренер "вишен" Гари О’Нил оценил данный переход, восхитившись сильными качествами украинского защитника:

"Это очень талантливый парень. Впечатляет физическими данными, хорошо двигается, сильный, может работать с мячом. Он сыграл много матчей на топовом уровне как для его возраста", - сказал специалист в интервью Football Daily.

Также, англичанин выразил благодарность менеджерскому составу своего клуба за то, что "Борнмут" сумел подписать футболиста высокого уровня:

"Это действительно хороший трансфер. Конечно, он прибыл к нам во время межсезонья, потому мы должны над этим поработать. Это фантастическое подписание для нас", - добавил наставник.

Стоит отметить, что следующий матч "Борнмут" проведет в субботу, 4 февраля. "Вишни" сыграют матч АПЛ против "Брайтона". Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Пети: Рад ли Мудрик переходу в Челси? Я не уверен
yellow-arrow
Между руководством Челси и Бенфики по время переговоров по Энцо чуть не завязалась драка
yellow-arrow
Трансфер Энцо в Челси напрямую повлияет на будущий переход Беллингема
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде