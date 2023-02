Михаил Мудрик мучился один тайм, а его команда – два. АПЛ. Челси – Фулхэм 0:0

С первых минут Поттер часто располагает футболистов в рамках схемы 4-2-3-1. Однако на этот раз главный вопрос касался не столько выбора тактики, сколько кадрового наполнения расстановки. Грэм исполнил мечту любителей футбольных симуляторов и поставил в старт не только 100-миллионного Мудрика и 120-миллионного Фернандеса, но и Хакима Зиеша, переезд которого в Париж сорвался в последние секунды зимнего трансферного окна.

Состав "Фулхэма" читался, как и установка на матч от Марку Силвы. Вернулся Митрович, а вместе с ним и регулярные подачи в штрафную площадку соперника с флангов. Мотался за двоих на своем краю экс-игрок "Шахтера" и "Челси" Виллиан, бразилец явно был мотивирован.

Первый тайм "дачники" провели, в меру собственных возможностей, организованно. Единственный реальный шанс забить до перерыва у "Фулхэма возник, когда Маунт обрезался в центре поля, мяч своевременно доставили на Перейру, а Кепа потащил его опасный удар в угол.

А что "Челси"? Хозяева перекатывали мяч, пробовали атаковать как по флангам, так и по центру. Все моменты команды Поттера в первой половине встречи запорол Хавертц. Сначала Фернандес запустил в прорыв Маунта, Мейсон идеально прострелил мимо двух защитников гостей, а немец зарядил мяч в небеса. Затем Кай успешно потолкался с оппонентами и вновь не попал в створ. А еще Зиеш волшебно забросил снаряд на 29-го номера, а тот, перебрасывая Лено, угодил в штангу.

Вас, конечно же, интересует, как сыграл Мудрик. К сожалению, украинец провел на поле всего один тайм, в перерыве Поттер решил заменить Михаила. Важно, что сам Грэм пока постоянно повторяет на пресс-конференциях о необходимости плавно наращивать темп для вингера.

Нет, Мудрик не провалился, но не взрывался, не рисковал, как это было на "Энфилде". Он успел неудачно сыграть в стенку с Маунтом, отдать в офсайд на Хавертца, в котором Кай буквально прописался. Миша не стоял на месте, не ждал мяч в ноги – он открывался, забегал под передачи, правда, сегодняшнему крайне статичному "Челси" от этого ни холодно, ни жарко. К тому же, сложилось впечатление, что и Кукурелья слабовато помогал Мудрику на фланге, Марк регулярно перестраховывался и искал простые решения.

Всю вторую 45-минутку Поттер старался повлиять на игру "Челси" с помощью тактических перестановок и выходов футболистов со скамейки. Мудрика заменил Мадуэке – Нонни несколько раз вспыхнул, впрочем, разящего контраста с Михаилом англичанин не выдал. Вместо не до конца готового Джеймса и уставшего Зиеша вышли проверенные Аспиликуэта и Стерлинг соответственно. Рахим позволил Мадуэке уйти на любимый правый край, но сам на левом ничего не привнес. А вот Давид Датро Фофана, появившийся вместо Маунта, занял место Хавертца и заставил Кая опуститься играть плеймейкера.

Тем не менее, моменты "Челси" после перерыва трудно назвать следствиями какого-то системного подхода. Удар Фернандеса по уходящей дуге и залп Галлахера рядом со штангой вышли опасными, спору нет, однако их выстрелы стали итогами выигранных подборов, не более. А вот действительно отличный шанс упустил Фофана. Давид Датро принял сложный вертикальный пас от все того же Галлахера, прокинул мяч мимо Лено, убрал на замахе защитника, но Рим постелился вдоль ленточки и в последнюю секунду вынес снаряд из ворот.

"Фулхэм" полностью устраивало рвение и владение "Челси", команда Силвы играла на контратаках и имела свои возможности отличиться. Виллиан продолжил успевать и в атаке, и в обороне; его партнеры в то же время не смущались действовать жестко, чтобы максимально тормозить хозяев. В одном из эпизодов Митрович увидел, что Кепа вышел далеко из ворот, и попытался забросить сферу за спину Аррисабалаге, но испанец успел среагировать на парашют от серба.

