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Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0. Видео голов и обзор поединка

Англия
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Подопечные Клоппа продолжили серию неудач

Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0. Видео голов и обзор поединка

Premier League Twitter

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Во вчерашнем матче "Вулвз" приняли "Ливерпуль" на своем поле и не оставили команде Клоппа ни одного шанса.

С первых минут команда Лопетеги домнировала и очень скоро воплотила это в голы. Сначала мячом в свои ворота отметился Матип, а затем забили Доусон и Невеш. "Красные" не смогли ответить хотя бы одним голом.

Вулвз - Ливерпуль 3:0

Голы: Матип 5 (аг), Доусон 12, Невеш 71

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль
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