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Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0. Видео голов и обзор поединка
Подопечные Клоппа продолжили серию неудач
Premier League Twitter
Во вчерашнем матче "Вулвз" приняли "Ливерпуль" на своем поле и не оставили команде Клоппа ни одного шанса.
С первых минут команда Лопетеги домнировала и очень скоро воплотила это в голы. Сначала мячом в свои ворота отметился Матип, а затем забили Доусон и Невеш. "Красные" не смогли ответить хотя бы одним голом.
Вулвз - Ливерпуль 3:0
Голы: Матип 5 (аг), Доусон 12, Невеш 71
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