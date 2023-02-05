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Бавария активно интересуется вингером Барселоны

Англия
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Бавария активно интересуется вингером Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Семь клубов, включая мюнхенскую "Баварию", интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати.

Известно, что мюнхенцам очень нравится этот игрок - они хотят подписать его летом. Также интерес к Фати проявляют четыре английские команды, в числе которых "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Игрок редко появляется в стартовом составе в последних матчах, и топ-клубы могут воспользоваться этим обстоятельством, чтобы склонить Ансу к переходу.

Контракт Фати с "Барселоной" рассчитан до 2027 года. Сумма его отступных составляет € 1 млрд.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo

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