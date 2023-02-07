Челси нанял тренера по лидерству с опытом работы в сборной Новой Зеландии по регби

“Челси” пригласил на должность консультанта известного тренера по лидерству и психологии победителя Гилберта Энока, который ранее работал в сборной Новой Зеландии по регби.

Об этом информирует The Telegraph. Энока имел должность в команде “All Blacks” тренера лидерству последние семь лет, а до этого был тренером по психологии.

Считается, что вклад Эноки помог Новой Зеландии выиграть дважды подряд выиграть Чемпионат мира по регби, в 2011 и 2015 годах.

Также Энока работал в сборной Новой Зеландии по крикету. “Челси” будет первой футбольной командой в его карьере тренера.

Энока считается приверженцем командной философии. В сборной Новой Зеландии по регби он установил так называемую “no dickhead policy”, согласно которой ни один спортсмен не является важнее другого.