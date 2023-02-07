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Селюк: Я не получал секретные платежи от Сити
По словам агента, Яя Туре не нарушил никаких законов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Селюк, бывший агент Яя Туре, утверждает, что не участвовал в финансовых махинациях "Манчестер Сити", когда ивуаирец был игроком "горожан".
Согласно одному из обвинений Премьер-лиги, "Сити" не предоставлял полную информацию о вознаграждениях футболистов в сезонах 2010/11 и 2015/16, когда Яя Туре выступал за "горожан" и оставался клиентом Селюка.
"Нет, все было прозрачно, не было никаких секретных платежей, – утверждает Селюк в комментарии для The Guardian. – Мне интересно посмотреть, чем все это закончится. Это большой сюрприз. Что касается Яя, то он платил налоги и все остальное честно".
Готов ли Селюк выступить перед независимой комиссией, если получит предложение?
"Конечно. Я скажу им то, что сказал вам", – отметил футбольный агент.
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