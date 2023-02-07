  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Селюк: Я не получал секретные платежи от Сити 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селюк: Я не получал секретные платежи от Сити 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

По словам агента, Яя Туре не нарушил никаких законов

Селюк: Я не получал секретные платежи от Сити 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дмитрий Селюк, бывший агент Яя Туре, утверждает, что не участвовал в финансовых махинациях "Манчестер Сити", когда ивуаирец был игроком "горожан".

Согласно одному из обвинений Премьер-лиги, "Сити" не предоставлял полную информацию о вознаграждениях футболистов в сезонах 2010/11 и 2015/16, когда Яя Туре выступал за "горожан" и оставался клиентом Селюка.

"Нет, все было прозрачно, не было никаких секретных платежей, – утверждает Селюк в комментарии для The Guardian. – Мне интересно посмотреть, чем все это закончится. Это большой сюрприз. Что касается Яя, то он платил налоги и все остальное честно".

Готов ли Селюк выступить перед независимой комиссией, если получит предложение?

"Конечно. Я скажу им то, что сказал вам", – отметил футбольный агент.

По теме
yellow-arrow
Руководство Ман Сити заверило игроков на общем собрании в невиновности клуба
yellow-arrow
Претенденты на Де Дзерби должны будут заплатить Брайтону 13 млн евро
yellow-arrow
Дело АПЛ против Манчестер Сити: более 100 нарушений и возможное исключение из лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде