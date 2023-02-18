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АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 0:2. Контрасты от красных
Команда Юргена Клоппа во второй раз обыграла Ньюкасл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ньюкасл” не проигрывал в чемпионате Англии 17 матчей, начиная с августа. Единственной командой, которой удалось победить “сорок” в АПЛ был “Ливерпуль”. В этих 17 матчах “Ньюкасл” не пропускал больше гола за матч. Последней командой, которая отправляла в ворота “Ньюкасла” два гола… был “Ливерпуль”. И наконец, “Ливерпуль” – единственная команда, которой “Ньюкасл” проигрывал на своем поле в Премьер-лиге в последних 25 матчах. Это замкнутый круг.
“Ливерпуль” часто не везло на протяжении нынешнего сезона, но сегодня, кажется, удача решил отдать “красным” должок.
“Ньюкасл” хорошо провел первые десять минут, и Алиссону пришлось демонстрировать свою реакцию, чтобы парировать удар Альмирона с близкой дистанции. А затем “Ливерпуль” забил гол. Александер-Арнольд отдал впечатляющий точный пас, Дарвин Нуньес открылся между двумя защитниками, не совсем аккуратно принял мяч, но от его торса, без касания к руке, мяч отлетел снова на ногу, и удар у уругвайца получился прекрасным – 1:0.
Проходит чуть больше пяти минут и классный мяч забил Гакпо. Салах тонко вырезал мяч в штрафную, а нидерландец сыграл на опережении. Не часто увидишь, чтобы “Ньюкасл”, команда с лучшей защитой в лиге, пропускала такие голы.
Two in two for Cody ????⚽️ pic.twitter.com/Ffwysaclfd— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023
И это было еще не все. Алиссон выбил мяч вперед на Салаха, Поуп выскочил на перехват из своей штрафной, пытался вынести мяч головой, а затем инстинктивно сыграл руками. Удаление, и теперь один из ключевых игроков “Ньюкасла” не сыграет в финале Кубка лиги на следующей неделе, самом важном матче “Ньюкасла” за последние несколько лет.
Игра сделана? Казалось, что да. Но “сороки” сдаваться не собирались, и оставшись в меньшинстве, создали много моментов у ворот Алиссона. Сначала бразилец перевел в перекладину удар Сен-Максимена, а затем в каркас ворот после углового отправил мяч и Берн. Все это было еще и в первом тайме.
“Ливерпуль” не удавалось установить контроль над игрой, даже после серии замен Клоппа. “Ньюкасл” отдал очередной супермомент, но вновь гостей спас Алиссон, потянув удар Уилсона.
И только в конце игры, когда Эдди Хау снял с поля своих ключевых футболистов, и “Ньюкасл” максимально раскрылся, свои шансы получил “Ливерпуль”. Трижды мог забивать Диогу Жота, но каждый раз ему не хватало нескольких сантиметров.
2:0 – не совсем убедительная победа “Ливерпуля”, но если смотреть вне контекста, прекрасный результат для команды Юргена Клоппа. Прервана серия из поражений на выезде, до четвертого места шесть очков, и есть игра в запасе. “Ньюкасл” выиграл всего один из семи последних матчей в чемпионате и продолжает отделяться от лидирующей тройки. Но команде Хау нужно отдать должное за ее игру в сложных условиях. Финал Кубка лиги с “Манчестер Юнайтед” состоится 26 февраля.
This is an @Alissonbecker appreciation post ❤️ pic.twitter.com/mhQ74JZlp8— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023
Чемпионат Англии, 24-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Ливерпуль” 0:2
Голы: Нуньес 10, Гакпо 17
“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер (Мерфи 64) – Андерсон (Дубравка 24), Жоэлинтон (Ритчи 71), Лонгстафф – Сен-Максимен, Исак (Уилсон 64), Альмирон (Гордон 64)
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Эллиотт 59), Фабиньо, Байчетич (Милнер 59) – Салах, Гакпо (Жота 59), Нуньес (Фирмино 59)
Предупреждения: Альмирон 37 – Фабиньо 20
Удаление: Поуп 22
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