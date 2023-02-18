АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 0:2. Контрасты от красных

“Ньюкасл” не проигрывал в чемпионате Англии 17 матчей, начиная с августа. Единственной командой, которой удалось победить “сорок” в АПЛ был “Ливерпуль”. В этих 17 матчах “Ньюкасл” не пропускал больше гола за матч. Последней командой, которая отправляла в ворота “Ньюкасла” два гола… был “Ливерпуль”. И наконец, “Ливерпуль” – единственная команда, которой “Ньюкасл” проигрывал на своем поле в Премьер-лиге в последних 25 матчах. Это замкнутый круг.

“Ливерпуль” часто не везло на протяжении нынешнего сезона, но сегодня, кажется, удача решил отдать “красным” должок.

“Ньюкасл” хорошо провел первые десять минут, и Алиссону пришлось демонстрировать свою реакцию, чтобы парировать удар Альмирона с близкой дистанции. А затем “Ливерпуль” забил гол. Александер-Арнольд отдал впечатляющий точный пас, Дарвин Нуньес открылся между двумя защитниками, не совсем аккуратно принял мяч, но от его торса, без касания к руке, мяч отлетел снова на ногу, и удар у уругвайца получился прекрасным – 1:0.

Проходит чуть больше пяти минут и классный мяч забил Гакпо. Салах тонко вырезал мяч в штрафную, а нидерландец сыграл на опережении. Не часто увидишь, чтобы “Ньюкасл”, команда с лучшей защитой в лиге, пропускала такие голы.

Two in two for Cody ????⚽️ pic.twitter.com/Ffwysaclfd — Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023

И это было еще не все. Алиссон выбил мяч вперед на Салаха, Поуп выскочил на перехват из своей штрафной, пытался вынести мяч головой, а затем инстинктивно сыграл руками. Удаление, и теперь один из ключевых игроков “Ньюкасла” не сыграет в финале Кубка лиги на следующей неделе, самом важном матче “Ньюкасла” за последние несколько лет.

Игра сделана? Казалось, что да. Но “сороки” сдаваться не собирались, и оставшись в меньшинстве, создали много моментов у ворот Алиссона. Сначала бразилец перевел в перекладину удар Сен-Максимена, а затем в каркас ворот после углового отправил мяч и Берн. Все это было еще и в первом тайме.

“Ливерпуль” не удавалось установить контроль над игрой, даже после серии замен Клоппа. “Ньюкасл” отдал очередной супермомент, но вновь гостей спас Алиссон, потянув удар Уилсона.

И только в конце игры, когда Эдди Хау снял с поля своих ключевых футболистов, и “Ньюкасл” максимально раскрылся, свои шансы получил “Ливерпуль”. Трижды мог забивать Диогу Жота, но каждый раз ему не хватало нескольких сантиметров.

2:0 – не совсем убедительная победа “Ливерпуля”, но если смотреть вне контекста, прекрасный результат для команды Юргена Клоппа. Прервана серия из поражений на выезде, до четвертого места шесть очков, и есть игра в запасе. “Ньюкасл” выиграл всего один из семи последних матчей в чемпионате и продолжает отделяться от лидирующей тройки. Но команде Хау нужно отдать должное за ее игру в сложных условиях. Финал Кубка лиги с “Манчестер Юнайтед” состоится 26 февраля.

Чемпионат Англии, 24-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Ливерпуль” 0:2

Голы: Нуньес 10, Гакпо 17

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер (Мерфи 64) – Андерсон (Дубравка 24), Жоэлинтон (Ритчи 71), Лонгстафф – Сен-Максимен, Исак (Уилсон 64), Альмирон (Гордон 64)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Эллиотт 59), Фабиньо, Байчетич (Милнер 59) – Салах, Гакпо (Жота 59), Нуньес (Фирмино 59)

Предупреждения: Альмирон 37 – Фабиньо 20

Удаление: Поуп 22