АПЛ. Ньюкасл - Ливерпуль 0:2. Контрасты от красных

“Ньюкасл” не проигрывал в чемпионате Англии 17 матчей, начиная с августа. Единственной командой, которой удалось победить “сорок” в АПЛ был “Ливерпуль”. В этих 17 матчах “Ньюкасл” не пропускал больше гола за матч. Последней командой, которая отправляла в ворота “Ньюкасла” два гола… был “Ливерпуль”. И наконец, “Ливерпуль” – единственная команда, которой “Ньюкасл” проигрывал на своем поле в Премьер-лиге в последних 25 матчах. Это замкнутый круг.

“Ливерпуль” часто не везло на протяжении нынешнего сезона, но сегодня, кажется, удача решил отдать “красным” должок.

“Ньюкасл” хорошо провел первые десять минут, и Алиссону пришлось демонстрировать свою реакцию, чтобы парировать удар Альмирона с близкой дистанции. А затем “Ливерпуль” забил гол. Александер-Арнольд отдал впечатляющий точный пас, Дарвин Нуньес открылся между двумя защитниками, не совсем аккуратно принял мяч, но от его торса, без касания к руке, мяч отлетел снова на ногу, и удар у уругвайца получился прекрасным – 1:0.

Проходит чуть больше пяти минут и классный мяч забил Гакпо. Салах тонко вырезал мяч в штрафную, а нидерландец сыграл на опережении. Не часто увидишь, чтобы “Ньюкасл”, команда с лучшей защитой в лиге, пропускала такие голы.

