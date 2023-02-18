Эмери: Я расстроен, но мы учимся на своих ошибках

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал о поражении своих подопечных от "Арсенала" со счётом 2:4:

"Очень разочарован. Играя здесь, в лучшей лиге мира, мы пытаемся придерживаться одного плана на игру, но на поле у нас это не получается. Почему? Мы должны не торопиться с этим процессом. Даже в моменте с первым голом мы сыграли не так, как я хочу. Я знаю, что этот шаг самый трудный. Результат неважен, важно, как мы реагируем, как мы пытаемся улучшиться. Но на самом деле мы не прогрессируем уже последние два-три матча.

Я расстроен и понимаю, что требуется время, мы учимся на своих ошибках. Например, я никогда не говорил своему вратарю, чтобы он пошёл в штрафную на 92-й минуте. Может быть, он забьёт один раз из 100, может быть, соперник в 20 случаях отберёт мяч и забьёт в 10 из них. Сегодня это и случилось.

Мы можем проиграть со счётом 3:2, но 4-2 — это не очень хороший результат. Я предпочитаю, чтобы то, что произошло сегодня, игроки проанализировали и поняли, как мы должны уметь добиваться своего. Это моя ответственность, но сегодня я возложил её на них", - сказал тренер.