Лестер подает признаки жизни. Что это: временная вспышка или полноценное выздоровление?

В последних матчах игра Лестера радует – феерические победы над Тоттенхэмом и Астон Виллой, боевая ничья с Брайтоном. Но в течение сезона это было не всегда.

Брендан Роджерс принес Лестеру лучшее время после чемпионства 15/16: дважды пятое место, плей-офф Лиги Европы, полуфинал Лиги Конференций и победа в Кубке Англии.

Но именно при Брендане команда в самом большом кризисе со времен возвращения в АПЛ. В первых 7 матчах они набрали лишь 1 очко — самый плохой их старт с 1983 года. Потом ситуация немного улучшилась, но в январе клуб все еще находился в зоне вылета. Болельщики снова потребовали увольнения тренера.

Как же Лестер оказался на дне и как постепенно выбирается оттуда?

Причины провала

Спад команды не был неожиданным. Многие факторы указывали на то, что борьба за топ-10 куда более реальная перспектива для Лестера, чем борьба за Лигу Чемпионов. Катастрофическим стал именно масштаб. Вот четыре главные причины:

Финансовые проблемы

Летом Лестер был единственным клубом в ТОП-5 лигах, кто вообще не совершал трансферов на вход. Только продажа Уэсли Фофана за 73 миллиона фунтов заставила команду приобрести другого центрального защитника — Воута Фаса.

Брендан жаловался BT Sport:

«При всем уважении, команда не получила той помощи на трансферном рынке, в которой нуждалась».

Лестер довольно часто продает игроков очень дорого, но все равно балансирует на грани финансового фэйр-плей. Главная проблема – зарплатный фонд. Новые финансовые правила УЕФА позволяют тратить на зарплату не больше 70% доходов. У Лестера было 85%, а в сезоне 19/20 – 105%.

Айяват Шривадданапрабха (владелец Лестера, для удобства ниже буду называть его Айяват Топ) так комментировал летнее трансферное окно:

«В наших руках клуб в такой же безопасности, как и каждый день за последние 12 лет. Но иногда мы вынуждены принимать трудные решения, защищающие долгосрочные интересы клуба. Таким решением был наш подход к трансферам этим летом».

Кадровые потери

В этом году Лестер не так страдал травмами. Но вместе с отсутствием трансферов кадровая ситуация все еще была ужасающей. Во время предсезонки травмировался Рикарду Перейра, наигрывавшийся основным правым защитником. Роджерс хотел ввести новую схему с ложными фулбеками. Рикарду отводилась столь важная роль, что из-за его травмы эксперимент свернулся.

Райан Бертран, который должен усилить левый фланг защиты, вообще сыграл лишь в 4 матчах за последние два сезона.

Меньше половины матчей сыграли важные Джонни Эванс и Нампалис Менди. Из-за травмы Эванса почти в каждом матче в центре защиты выходил номинальный опорник - Амарти или Ндиди. Они неплохие игроки, но когда команда много времени проводит в защите, их недостатки подсвечиваются. Особенно это влияло на новичка Фаса, привыкшего агрессивно выходить на перехват. Для этого требуется надежный партнер, который сможет подстраховать. В паре с Амарти (преимущественно) ему пришлось меняться – сейчас он совершает 1,4 перехвата за матч, тогда как в Реймсе было 2,3.

Проблемы с мотивацией

Было заметно, что проблемы не ограничивались футбольным полем. Тренер был недоволен трансферной политикой, а игроки из-за отсутствия результатов теряли веру в тренера.

Все лето Тилеманс и Мэдисон просидели на чемоданах, ожидая трансфер в более сильный клуб. Но этого не произошло, а возвращаться играть пришлось за команду с последнего места, а не из топ-5. Сойнджу до сих пор сидит на чемоданах – летом станет игроком Атлетико. А пока не хочет тренироваться, потому почти не появляется на поле.

Тилеменс летом очень хотел уйти из Лестера

Роджерс прямо говорил об этом в интервью:

«Некоторые игроки ожидали перехода в более крупный клуб, но по определенным причинам этого не произошло. Мне нужно работать, чтобы максимизировать их таланты. Надо быть ментально готовым и преданным делу».

Распространялись слухи, что были и другие недовольные. Например, Олбрайтон и Айосе Перес. Но этому не нашел подтверждений. Конфронтация дошла до того, что зимой Брендан попросил клуб продать всех, кто не желает играть за клуб. Именно Айосе и Олбрайтон отправились в аренду.

Потеря Каспера Шмайхеля

Продажа Фофана в Челси стала не единственной летом — многолетний капитан Шмейхель был продан в Ниццу. Его я вынес отдельно, потому что это не просто потеря качественного голкипера. Каспер был лидером на поле и вне его. Его уважали за достижения и поведение. Являлся примером для младших игроков. В последние годы команда также потеряла Веса Моргана и Кристиана Фукса. В раздевалке не хватало олдскульных лидеров, которые могли бы «встряхнуть» команду.

Вратарские качества Шмайхеля также не помешали бы. Взамен легенде клуба не приобрели никого. Лестер проводит сезон с Дэнни Уордом в качестве основного кипера. В последний раз он был первым номером в сезоне 16/17, в Чемпионшипе. Потом было пять лет полировки скамьи Ливерпуля и Лестера.

Как говорит аналитика, в этом сезоне Лестер пропустил бы на 4,5 меньше голов, если бы имел хотя бы среднего вратаря. Причем, Уорд не имеет плюсов, которые бы перекрыли недостатки. Он не ментальный лидер, не владеет игрой ногами. Дэнни просто посредственный игрок.

Казалось, ситуация патовая и выбираться из нее было бы очень тяжело. Но в последних матчах Лестер показывает чудеса и постепенно поправляется.

Что изменилось?

Трансферная политика

В прошлые годы Лестер почти никогда не подписывал игроков в январе. Клуб ориентировался на летнее трансферное окно, потому что игроки более доступны, а цены не так раздуты. В этом сезоне все изменилось. В зимнее ТО подписали троих новичков — Тете, Гарри Сутара и Виктора Кристиансена. Правда, тратили экономно — на всех 35 миллионов фунтов (менее половины трансфера Фофана). Но подписания очень разумны. Все трое обязательно выходят в старте после трансфера.

Тете занял проблемную позицию правого вингера. Он успел отличиться и стать лучшим игроком уже в дебютном матче. Но голы не главное, чем помогает бразилец.

Во-первых, он отлично взаимодействует с Ихеаначо. А во-вторых, его умения дают Лестеру вариативность. На противоположном фланге атаки играет скоростной Харви Барнс – его сила в открываниях и рывках за спину. Тете дает другие опции: изоляции для дриблинга (7 успешных попыток за первые два матча) и смещение в центр, освобождающее бровку для Кастаня.

Гарри Сутар с первого же матча стал основным центральным защитником. Вы должны помнить его по игре на Чемпионате Мира за Австралию. По типажу он очень похож на своего тезку Магвайра, который был очень успешен именно в Лестере.

Гарри уже влияет на игру Лестера. Теперь Фас может играть более агрессивную роль и выдвигаться выше. В двух матчах в паре с Сутарем у Воута уже 8 перехватов.

Кристиансен идеально зашел в новую команду. Он самый молодой из всех левых защитников Лестера, но уже больше всего помогает в обороне. В обоих первых матчах у него по 6 отборов и надежно прикрытая позиция. В то время как Джастин и Томас более атакующие и часто теряют позицию.

Также был согласован трансфер Джека Гаррисона за 20 миллионов фунтов. Игрок даже прошел медосмотр в Лестере, но затем трансфер сорвался и Джек вернулся в Лидс. Тренер почти в восторге от окна:

«Давно клуб не подписывал игроков в январе, но в этом точно нуждалась. Мы провели хорошее окно, и хотя я хотел бы больше подписаний (намек на Гаррисона), уверен, что у нас есть тот состав, которого мы хотели бы».

Очередная публичная поддержка главного тренера

Трансферное окно прошло успешно, но после Чемпионата Мира Лестер набрал всего одно очко в пяти матчах. Вновь активизировались призывы уволить Роджерса. Но как тренер с пониманием принимал финансовую ситуацию, и отсутствие усиления — так и владельцы еще раз публично поддержали главного тренера.

«Весь этот сезон был огромным вызовом, но я никогда не чувствовал ничего, кроме поддержки. Мне повезло, что Топ знает футбол. Он понимает ситуацию, травмы, все остальное. Для меня честь испытывать такое доверие от него и других членов правления», - говорил Брендан перед матчем с Астон Виллой.

После того, команда одержала две сверхважные победы.

Возрождение Келечи Ихеаначо

Нигериец – один из ключей к последним успехам Лестера. Нападающий проводил один из худших сезонов в своей карьере. До февраля у него был всего 1 гол и 1 ассист в АПЛ. К матчам против Виллы и Тоттенхэма Келечи только раз вышел в старте - проиграл конкуренцию Пэтсону Даку.

Роджерс это объяснял тактической несовместимостью:

«Ему лучше играть в двойке нападающих, а не самому. Кел – особый тип форварда. Обычно в центральной зоне мне нужен темп, поэтому я выбирал Дака или Варди».

Но уже через месяц после этих слов ситуация изменилась. И Дака, и Варди находятся в ужасающей форме. Поэтому после очередной серии поражений Брендан решил довериться Келече. Тот не подвел – 3 матча в старте подряд, 3 гола + 3 ассиста. В пересчете на минуты (за весь сезон) нигериец оказывает одно результативное действие за 70 минут. Теперь он в топ-3 по результативным действиям в команде. Больше только у Мэдисона и Барнса, проведших на поле в 3 и в 4 раза больше времени.

Новая система идеально раскрывает Ихеаначо. После победы над Астон Виллой тренер объяснял:

«Он фантастически взаимодействует с партнерами. Для этого нужно, чтобы игроки открывались выше его. Его качества достаточно. Теперь у нас есть ребята, которые могут это делать.

Тактические адаптации Роджерса

Кто бы что ни говорил, а Брендан – сильный тактик. Он очень качественно готовится к соперникам. В последних матчах это проявляется особенно ярко. В основном Лестер все равно часто атакует с левого и правого фланга, но в матче против Астон Виллы был четкий акцент именно на правый фланг. Все для изоляции дебютанта Тете. Бразилец в том матче имел 6 (!) успешных попыток дриблинга и истреблял сначала Люку Диня, а затем Алекса Морено. У обоих по 0 отборов и перехватов, а также самые плохие оценки среди всех полевых игроков.

В матче против Тоттенхэма наоборот акцент был на левом фланге (правый для соперника). Там дебютировал Педро Порро. С ним разбирался Гарви Барнс за счет фирменных открываний за спину.

Но фланговые акценты — не единственные адаптации (потому что так не за что было бы хвалить). В матче против Тоттенхэма команда меняла схемы в разных фазах игры. В прессинге Лестер "зеркалил" соперника, а во время выхода из обороны была схема с двумя нападающими (Келечи в восторге), где номинальные форварды Ихеаначо и Мэдисон опускались ниже розыгрышей и комбинаций. В позиционной обороне и атаке были более стандартные 4-5-1 и 4-3-3 соответственно.

Бонусная причина - финансовая стабильность

После закрытия трансферного окна стало известно, что King Power (компания, владеющая Лестером) списала с клуба долги в размере 194 миллионов фунтов.

Айяват Топ превратил существующий долг в акционерный капитал. Что-то похожее они сделали, когда приобрели клуб - списали 103 миллиона фунтов долгов конвертацией акций.

Это означает, что расходы существенно уменьшаются, а значит, летом можно ожидать еще большей активности на трансферном рынке.

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Сезон почти спасен. Команда на безопасном расстоянии от зоны вылета, финансы стабилизируются, конфликты стихли, а игроки на поле ловят кураж и находят мотивацию.

Сегодня у них серьезное испытание – выезд на Олд Трафорд. Сейчас этот матч не так принципиален, как несколько лет назад. Все же совершенно разные амбиции и задачи. Но для Роджерса и его банды игра против Манчестера шанс показать, что последние успехи не временные. Показать, что Лестер жив.

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