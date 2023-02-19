Голкипер Челси: Сейчас все против нас. Мы должны держаться вместе

Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал текущую ситуацию в команде:

“Сейчас все идет против нас. У нас плохой период, но мы должны держаться вместе.

У нас хороший состав, много игроков и высокое качество, но все выходит не очень хорошо. Но это не потому, что мы подписали шестерых, пятерых или одного игрока. Причина состоит в более общей плоскости. У нас не все хорошо, это понятно, мы должны улучшиться.

Пора держаться вместе. Пора работать, работать и работать”, - сказал Аррисабалага.