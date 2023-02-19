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Голкипер Челси: Сейчас все против нас. Мы должны держаться вместе
У "аристократов" глубокий кризис
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал текущую ситуацию в команде:
“Сейчас все идет против нас. У нас плохой период, но мы должны держаться вместе.
У нас хороший состав, много игроков и высокое качество, но все выходит не очень хорошо. Но это не потому, что мы подписали шестерых, пятерых или одного игрока. Причина состоит в более общей плоскости. У нас не все хорошо, это понятно, мы должны улучшиться.
Пора держаться вместе. Пора работать, работать и работать”, - сказал Аррисабалага.
Отметим, что в настоящее время Кепа является основным голкипером "Челси". В этом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, пропустив 19 голов. В девяти поединках он оставлял свои ворота сухими.
"Аристократы" в этом году победили в одном матче с 10, четырежды сыграв вничью. Следующий поединок подопечные Поттера проведут против “Тоттенхэма” 26 февраля.
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