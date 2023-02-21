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Лидс назначит Хави Грасию на должность главного тренера команды

Англия
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Испанец уже прибыл в Англию

Лидс назначит Хави Грасию на должность главного тренера команды

Valencia

Новина українською

Испанский тренер Хави Грасия в ближайшее время возглавит "Лидс Юнайтед". Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, 52-летний специалист сегодня утром прибыл на стадион "Элланд Роуд" для подписания контракта с "павлинами". О соглашение будет объявлено позже. Отмечается, что если все пойдет по плану, договор будет действовать до конца сезона.

Последним местом работы Грасии был катарский клуб "Аль-Садд", который он покинул летом 2022 года. Он привёл команду к победе в чемпионате Катара. Также он тренировал "Валенсию", "Уотфорд", "Рубин", "Малагу", "Осасуну", "Альмерию", "Олимпиакос", "Кадис" и другие клубы.

Ранее сообщалось, что "Лидс" не планирует приглашать нового тренера. После 23 туров команда идет на предпоследнем месте в АПЛ.

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В статье: Хави Грасия Лидс Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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