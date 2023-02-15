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Лидс Юнайтед не стал приглашать нового тренера
Скубала продолжит тренировать команду
Фото: leedsunited.com
Исполняющий обязанности главного тренера "Лидс Юнайтед" Майкл Скубала пока останется руководить командой. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Конкретные сроки работы специалиста не указано.
Скубала занял эту должность после увольнения Джесси Марша 6 февраля. По информации СМИ, "белые" делали предложения другим специалистам, но все они были отклонены. До этого Майкл тренировал команду "Лидса" U-21.
После 22-ти сыгранных матчей "Лидс" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 зачетных пунктов. В следующем туре команда сыграет против "Эвертона". Игра пройдет 18 февраля и начнется в 17:00.
???? #LUFC can confirm Michael Skubala will continue to lead the men’s first team for the club’s upcoming fixtures— Leeds United (@LUFC) February 14, 2023
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