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Лидс Юнайтед не стал приглашать нового тренера

Англия
(1 голосов)

Скубала продолжит тренировать команду

Лидс Юнайтед не стал приглашать нового тренера

Фото: leedsunited.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Лидс Юнайтед" Майкл Скубала пока останется руководить командой. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Конкретные сроки работы специалиста не указано.

Скубала занял эту должность после увольнения Джесси Марша 6 февраля. По информации СМИ, "белые" делали предложения другим специалистам, но все они были отклонены. До этого Майкл тренировал команду "Лидса" U-21.

После 22-ти сыгранных матчей "Лидс" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 зачетных пунктов. В следующем туре команда сыграет против "Эвертона". Игра пройдет 18 февраля и начнется в 17:00.

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В статье: Лидс Юнайтед
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Источник:
leedsunited.com

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