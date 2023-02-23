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Основной хавбек Тоттенхэма после травмы крестов вернется не раньше ноября

Англия
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Он перенес операцию на колене

Основной хавбек Тоттенхэма после травмы крестов вернется не раньше ноября

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенесс операцию на левом колене после разрыва крестообразной связки. Он не сможет сыграть за "шпор" раньше ноября 2023-го.

Бентанкур получил травму в матче против "Лестера" (1:4) 11-го февраля. Его заменили на 65-ой минуте встречи.

Родриго перешел в "Тоттенхэм" из "Ювентуса" зимой 2022-го за 19 миллионов евро. Он сразу стал игрком основной обоймы у Антонио Конте.

За половину прошлого и половину текущего сезона он успел провести за "шпор" 44 матча, забить 6 голов и отдать 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайского полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Родриго Бентанкур
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