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Основной хавбек Тоттенхэма после травмы крестов вернется не раньше ноября
Он перенес операцию на колене
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенесс операцию на левом колене после разрыва крестообразной связки. Он не сможет сыграть за "шпор" раньше ноября 2023-го.
Бентанкур получил травму в матче против "Лестера" (1:4) 11-го февраля. Его заменили на 65-ой минуте встречи.
Родриго перешел в "Тоттенхэм" из "Ювентуса" зимой 2022-го за 19 миллионов евро. Он сразу стал игрком основной обоймы у Антонио Конте.
За половину прошлого и половину текущего сезона он успел провести за "шпор" 44 матча, забить 6 голов и отдать 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайского полузащитника в 40 миллионов евро.
BREAKING: Tottenham midfielder Rodrigo Bentancur has undergone surgery on his knee and is not expected to return until November at the earliest. pic.twitter.com/VHPNPZ9vf9— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 23, 2023
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