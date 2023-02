Основной хавбек Тоттенхэма после травмы крестов вернется не раньше ноября

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенесс операцию на левом колене после разрыва крестообразной связки. Он не сможет сыграть за "шпор" раньше ноября 2023-го.

Бентанкур получил травму в матче против "Лестера" (1:4) 11-го февраля. Его заменили на 65-ой минуте встречи.

Родриго перешел в "Тоттенхэм" из "Ювентуса" зимой 2022-го за 19 миллионов евро. Он сразу стал игрком основной обоймы у Антонио Конте.

За половину прошлого и половину текущего сезона он успел провести за "шпор" 44 матча, забить 6 голов и отдать 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайского полузащитника в 40 миллионов евро.

