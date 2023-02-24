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Капитан Фулхэма сыграет с Вулверхэмптоном в повязке желто-синего цвета в поддержку Украины
Поддержка из Лондона
Фото: twitter.com/FulhamFC
Капитан "Фулхэма" Тим Рим сыграет в повязке в цветах украинского флага на фоне годовщины полномасштабного вторжения. Лондонская команда сыграет с "Велверхэмптоном" в 22:00.
В твиттере "дачники" опубликовали фото повязки.
Tim Ream will wear a blue and yellow armband tonight for #FULWOL in support of Ukraine, on today’s anniversary of Russia’s invasion.#StandWithUkraine pic.twitter.com/eAHaIpQF65— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 24, 2023
"Фулхэм" идет в АПЛ на 6-м месте, набрав 38 очков после 24-х туров. "Вулверхэмптон" же занимает 15-е место с 23-мя баллами после 23-х матчей.
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