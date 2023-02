Капитан Фулхэма сыграет с Вулверхэмптоном в повязке желто-синего цвета в поддержку Украины

Капитан "Фулхэма" Тим Рим сыграет в повязке в цветах украинского флага на фоне годовщины полномасштабного вторжения. Лондонская команда сыграет с "Велверхэмптоном" в 22:00.

В твиттере "дачники" опубликовали фото повязки.

Tim Ream will wear a blue and yellow armband tonight for #FULWOL in support of Ukraine, on today’s anniversary of Russia’s invasion.#StandWithUkraine pic.twitter.com/eAHaIpQF65