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Челси может купить 15-летнего вундеркинда из Эквадора
Талант ярко проявил себя на молодежном уровне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" достиг устного соглашения с эквадорским клубом "Индепендьенте дель Валье" о подписании полузащитника молодёжной команды Кендри Паеса. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что стороны близки к завершению сделки. Эквадорский полузащитник 2007 года рождения, считающийся одним из главных талантов Южной Америки, сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.
В нынешнем сезоне 15-летний центральный полузащитник выступает за молодёжную команду "Индепендьенте". В пяти матчах за сборную Эквадора U17 игрок отметился тремя забитыми мячами.
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