  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси может купить 15-летнего вундеркинда из Эквадора
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси может купить 15-летнего вундеркинда из Эквадора

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Талант ярко проявил себя на молодежном уровне

Челси может купить 15-летнего вундеркинда из Эквадора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" достиг устного соглашения с эквадорским клубом "Индепендьенте дель Валье" о подписании полузащитника молодёжной команды Кендри Паеса. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что стороны близки к завершению сделки. Эквадорский полузащитник 2007 года рождения, считающийся одним из главных талантов Южной Америки, сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне 15-летний центральный полузащитник выступает за молодёжную команду "Индепендьенте". В пяти матчах за сборную Эквадора U17 игрок отметился тремя забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Миколенко выйдет в старте против команды чемпиона мира
yellow-arrow
Если Челси будет играть с Мудриком и Мадуэке, Тоттенхэм победить не удастся, - Мерсон
yellow-arrow
Арсенал собирается продлить контракт с лидером команды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эквадор Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде