Красная дорожка для Артеты, сине-желтая повязка для Зинченко. АПЛ. Лестер – Арсенал 0:1

На матч против "Лестера" на "Кинг Пауэр" вывел "Арсенал" на поле с сине-желтой капитанской повязкой на плече наш Александр Зинченко. В знак поддержки Украины, спустя год от начала полномасштабной агрессии россиян, Мартин Эдегор выступил с инициативой, которую поддержала вся команда. Красивый жест со стороны капитана "канониров".

Первый тайм поединка получился абсолютно линейным. "Арсенал" намного больше времени проводил с мячом в ногах, но действовал чересчур академично и неазартно. Гости постоянно медлили в финальной трети: либо неточно пасовали, либо их удары успевали накрыть защитники "Лестера". Сами хозяева, казалось бы, должны были разбегаться на контратаках, но быстрые выпады у "лисов" вообще не клеились.

Закономерно, что на экваторе первой половины встречи команды обменялись характерными голами, которые справедливо не были засчитаны. Во время подачи с углового во владения "Лестера" Уайт, держа Уорда за руку (!), не позволил вратарю "лисов" акцентированно сыграть по мячу. Голкипер смахнул снаряд на линию штрафной площадки, на Троссара, где ложная девятка Артеты сместилась вправо и положила сферу в девятку. Поусон отреагировал на претензии Уорда, воспользовался услугами VAR и вернул нули на табло.

Ben White is adjudged to had ‘sustained holding’ on Danny Ward in the build-up for Leandro Trossard’s goal, which is why the goal was ruled out. ???? #afc pic.twitter.com/hSkyIyijbv — afcstuff (@afcstuff) February 25, 2023

Спустя несколько минут уже Ихеаначо выскочил на свидание с Рамздейлом, успешно подсек мяч над Аароном, однако сделал все это из офсайда.

Iheanacho has the ball in the net, a delicious lobbed finish, but soon sees the flag raised for offside ????#LEIARS pic.twitter.com/y7awHx9VbU — Leicester City (@LCFC) February 25, 2023

Вторая 45-минутка началась с легитимного гола "Арсенала", которому лондонская команда, и сам герой эпизода Мартинелли в частности, не слишком порадовались (0:1). "Пушкари" надавили на левый фланг, Троссар запустил Габриэля под углом на ворота (внешней и в "домик" оппоненту), а тот четко закатил снаряд в дальний угол, но при этом то ли сам подвернул ногу, то ли Ндиди настолько больно прошелся ему шипами по колену, а может все и сразу плюс что-то еще сверху. В общем, вместо ликований гостей мы наблюдали за колдовством медиков над Мартинелли. К счастью для "Арсенала", спустя 3-4 минуты бразилец вернулся в игру.

"Арсенал" сбросил давление лишь к середине второго тайма, до этого подопечные Артеты возили "Лестер". Все тот же Мартинелли из "вне игры" ассистировал на пустые ворота Саке, из офсайда кивал головой после подачи со стандарта и защитник Габриэл. Плюс подкрученный выстрел Зинченко из-за пределов штрафной потащил Уорд.

Время таяло, публика на "Кинг Пауэр" все заметнее проявляла свое недовольство игрой любимой команды. Фанаты были бы и рады поддержать "лисов", зарядить их, но только стоило им чуть приподняться с собственных мест, как игроки Роджерса тут же пороли эпизоды. Со знаком "плюс" можно вспомнить разве что пристрелку Дьюсбери-Холла, мяч пролетел рядом со штангой. А так – по нулям. Брендан пытался встряхнуть команду заменами, однако ни Варди, ни Тилеманс, ни кто-либо другой "Лестеру" так и не помог.

There will be 5️⃣ minutes of added time.



Come on City!#LEIARS pic.twitter.com/LmgHru4RB5 — Leicester City (@LCFC) February 25, 2023

Соперник не создал "Арсеналу" проблем. Гости справились, они контролировали поединок во всех его фазах. Наверное, не лишним было бы забить второй гол, но "канониры" не сплоховали и с одним.

Надежно и без запинок сыграл свой дебютный матч в ранге капитана "канониров" и Александр Зинченко, украинец ушел на замену лишь в компенсированное время, уступив место на поле Томиясу.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Лестер" – "Арсенал" 0:1

Гол: Мартинелли (46)

Гол, забитый Троссаром на 28-й минуте, был отменен после просмотра эпизода в системе VAR

"Лестер": Уорд – Кастань (Перейра, 85), Суттар, Фас, Кристиансен – Прат (Дака, 77), Ндиди (Сумаре, 77), Дьюсбери-Холл – Тете (Тилеманс, 62), Ихеаначо (Варди, 62), Барнс

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 90+3) – Эдегор (Партей, 84), Жоржиньо, Джака – Сака, Троссар (Нкетиа, 70), Мартинелли

Предупреждение: Мартинелли (38)