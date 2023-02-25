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Гвардиола: Учитывая количество игр и выездов, мы играли невероятно агрессивно

Англия
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Пеп доволен игрой своей команды против "Борнмута"

Гвардиола: Учитывая количество игр и выездов, мы играли невероятно агрессивно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу на выезде над "Борнмутом" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Учитывая количество игр и большое количество выездов, мы играли невероятно агрессивно. Наша атака была более динамичной, и мы получили хороший результат.

Я очень полагаюсь на Рико Льюиса, с тех пор как он пришел и дебютировал. У него есть качество и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады иметь такого футболиста, игрока из нашей академии. Он двигается в небольших просторах, играет в маленьких карманах, он уникален. Он действительно хорошо проявляет себя в этом аспекте.

Влияние Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Он представляет собой невероятную угрозу. Нам также нужен Фил Фоден – его трудовая этика, его голы, его ассисты. Шаг за шагом, и он вернется", – поделился испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити Борнмут Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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