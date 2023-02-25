Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Учитывая количество игр и выездов, мы играли невероятно агрессивно
Пеп доволен игрой своей команды против "Борнмута"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную
"Учитывая количество игр и большое количество выездов, мы играли невероятно агрессивно. Наша атака была более динамичной, и мы получили хороший результат.
Я очень полагаюсь на Рико Льюиса, с тех пор как он пришел и дебютировал. У него есть качество и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады иметь такого футболиста, игрока из нашей академии. Он двигается в небольших просторах, играет в маленьких карманах, он уникален. Он действительно хорошо проявляет себя в этом аспекте.
Влияние Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Он представляет собой невероятную угрозу. Нам также нужен Фил Фоден – его трудовая этика, его голы, его ассисты. Шаг за шагом, и он вернется", – поделился испанский наставник.
Популярное сейчас
- Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой
- Красная дорожка для Артеты, сине-желтая повязка для Зинченко. АПЛ. Лестер – Арсенал 0:1
- "Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции
- Челси опубликовал очередное видео феерии Мудрика на тренировке – Видео
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру