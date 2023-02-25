АПЛ. Борнмут - Манчестер Сити 1:4. Двенадцатая победа подряд

“Борнмут” – самый удобный соперник “Манчестер Сити” в Премьер-лиге. До сегодня “горожане” выиграли все 11 матчей у команды с южного побережья. Серия ожидаемо продолжилась до 12 поединков.

Пеп Гвардиола сделал некоторые изменения после игры с “РБ Лейпциг”, в частности в запасе остались Марез, Силва и Уокер. Не вышел в основе и Кевин Де Брюйне, у которого были проблемы со здоровьем.

Все это имело второстепенное значение. “Сити” полностью переигрывал “Ноттингем Форест” в прошлом туре, и только какое-то странное расточительство помешало ему победить. Сегодня у “горожан” с реализацией проблем не было.

“Манчестер Сити” очень быстро решил все вопросы. Первая голевая атака началась с перехвата Льюиса на фланге, Фоден сместился к воротам, сам не пробил, после удара Холанда и рикошета мяч попал в перекладину, а на добивании уже был Альварес. Не проходит и 15 минут, как забил Холанд. В этот раз атака началась с противоположного фланга – Аке отдал точный пас на Грилиша, Фоден сыграл на опережение, и норвежец отправил мяч в сетку. 27-й гол Холанда в АПЛ. Рекорд для игроков “Сити” в Премьер-лиге.

Most goals for @ManCity in a @premierleague season:



2️⃣7️⃣ ???????????????????????? ????????????????????????????* (current)

2️⃣6️⃣ Sergio Aguero (2014-15)

2️⃣4️⃣ Sergio Aguero (2015-16)



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Под конец тайма свой гол забил и Фоден. Грубую ошибку допустил Биллинг, отдав неточный пас на своей половине поля. Перехват и гол.

“Борнмут” начинал матч со схемой 5-4-1, и эта расстановка очень быстро потеряла смысл. Но могли ли в принципе “вишенки” рассчитывать на какой-то положительный результат в матче? Это должно было быть уникальное стечение обстоятельств.

На 51-й минуте “Манчестер Сити” забил четвертый гол, и игра окончательно потеряла смысл – Альварес пробил мощно, попал в Мифема, и от защитника “Борнмута” мяч залетел в ворота.

Гвардиола предоставил игровое время таким явным резервистам как Филлипс, Гомес, двадцать минут получил молодой аргентинец Максимо Перроне.

“Сити” в конце совсем успокоился и сработала еще одна закономерность. “Горожане” в последних пяти матчах пропускали по одному голу, и сегодня один мяч влетел в ворота Эдерсона – Лерма разобрался в штрафной после передачи Энтони.

“Манчестер Сити” не так уж и редко в нынешнем сезоне теряет очки в выездных матчах АПЛ, но игра с “Борнмутом” всегда остается для “горожан” гарантией набранных очков.

Чемпионат Англии, 25-й тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Манчестер Сити” 1:4

Голы: Лерма 83 – Альварес 15, Холанд 29, Фоден 45, Мифем 51 (авт.)

“Борнмут”: Нету – Смит (Фредерикс 59), Мифем, Стивенс, Сенеси, Земура – Уттара, Лерма, Биллинг (Ротуэлл 59), Траоре (Энтони 76) – Соланке

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке (Уокер 80), Диаш, Аканджи – Родри (Филлипс 55), Льюис – Грилиш (Марез 72), Гюндоган (Гомес 55), Альварес, Фоден – Холанд (Перроне 72)

Предупреждения: Уттара 48, Мифем 58 – Филлипс 60, Аканджи 63