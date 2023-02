АПЛ. Борнмут - Манчестер Сити 1:4. Двенадцатая победа подряд

“Борнмут” – самый удобный соперник “Манчестер Сити” в Премьер-лиге. До сегодня “горожане” выиграли все 11 матчей у команды с южного побережья. Серия ожидаемо продолжилась до 12 поединков.

Пеп Гвардиола сделал некоторые изменения после игры с “РБ Лейпциг”, в частности в запасе остались Марез, Силва и Уокер. Не вышел в основе и Кевин Де Брюйне, у которого были проблемы со здоровьем.

Все это имело второстепенное значение. “Сити” полностью переигрывал “Ноттингем Форест” в прошлом туре, и только какое-то странное расточительство помешало ему победить. Сегодня у “горожан” с реализацией проблем не было.

“Манчестер Сити” очень быстро решил все вопросы. Первая голевая атака началась с перехвата Льюиса на фланге, Фоден сместился к воротам, сам не пробил, после удара Холанда и рикошета мяч попал в перекладину, а на добивании уже был Альварес. Не проходит и 15 минут, как забил Холанд. В этот раз атака началась с противоположного фланга – Аке отдал точный пас на Грилиша, Фоден сыграл на опережение, и норвежец отправил мяч в сетку. 27-й гол Холанда в АПЛ. Рекорд для игроков “Сити” в Премьер-лиге.

Most goals for @ManCity in a @premierleague season:



2️⃣7️⃣ ???????????????????????? ????????????????????????????* (current)

2️⃣6️⃣ Sergio Aguero (2014-15)

2️⃣4️⃣ Sergio Aguero (2015-16)



*???????????????????? 13 ???????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????! pic.twitter.com/dOutAhhiEZ