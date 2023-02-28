Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте игрока по его клубной карьере - Квиз
В тесте будут попадаться как украинцы, так и иностранцы
Фото: ФК Шахтер
В нашей сегодняшней викторине мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с клубными карьерами футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.
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