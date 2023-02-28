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Угадайте игрока по его клубной карьере - Квиз

Англия
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В тесте будут попадаться как украинцы, так и иностранцы

Угадайте игрока по его клубной карьере - Квиз

Фото: ФК Шахтер

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В нашей сегодняшней викторине мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с клубными карьерами футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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