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Кубок Англии. Саутгемптон вылетел от команды четвертого дивизиона, Шеффилд Юнайтед обыграл Тоттенхэм

Англия
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Гримсби Таун создал большую сенсацию

Кубок Англии. Саутгемптон вылетел от команды четвертого дивизиона, Шеффилд Юнайтед обыграл Тоттенхэм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Остается только Лига чемпионов или “Тоттенхэм” вновь закончит сезон без единого выигранного трофея. Пятнадцать лет без побед в турнирах.

Это был очень хороший шанс. Среди команд из топ-6 в в четвертьфинале Кубка Англии остались только “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”. Сегодня “шпоры” играли с одним из лидеров Чемпионшипа “Шеффилд Юнайтед”, но “клинки” сделали восемь замен в составе после игры чемпионата. Но играл без ряда основных футболистов и “Тоттенхэм”. Это повлияло на итоговый результат. Ромеро и Лангле остались в запасе, а Кейн и Кулушевски появились на поле только во втором тайме, и не смогли повлиять на игру.

“Тоттенхэм” по своему обычаю провел слабый первый тайм. Был хороший момент у Ришарлисона, в перекладину попал Моура, и на этом все, гости не впечатляли интенсивностью или желанием.

В матчах чемпионата с “Вест Хэмом” и “Челси” команда Стеллини/Конте заметно добавляла сразу после перерыва, но сегодня этого не было. Это все равно был равный матч без моментов. Кейн и Кулушевски ничего не продемонстрировали, а замены Пола Хекингботтома сработали. На 79-й минуте форвард Илиман Ндиай, забивший десять голов в Чемпионшипе, показал впечатляющий класс, обыграв Порро, Хейбьерга и Санчеса, а затем отправив мяч в ворота – 1:0. Буря эмоций на “Брэмолл Лейн”, но “Тоттенхэм” так ничего и не продемонстрировал.

Сезон “Саутгемптона” и так был ужасным, а после поражения “Гримсби Таун” он становится еще хуже. Две неудачные трансферные кампании, провальная смена тренера посреди сезона, последнее место в лиге, а теперь и вылет от команды четвертого дивизиона в 1/8 Кубка Англии.

И под стать многим бедам “святых” в этом сезоне, эта тоже случилась во многом по своей вине. “Гримсби Таун” победил благодаря двум глупым пенальти. Сначала Лянко рукой прервал навес в штрафную, а затем Чалета-Цар просто ударил по спине форварда “Гримсби” Орси. Падение было уж слишком драматичным, но к решению рефери претензий быть не может. В обоих случаях с точки точно пробивал 31-летний ирландский центрхав Геван Холохан.

И только после 0:2 “Саутгемптон” проснулся, помогла и серия замен от Рубена Селлеса. В частности Чалета-Цар исправился за свою ошибку, замкнув после углового подачу от капитана Уорд-Прауза, который вышел на поле со скамейки запасных. Затем Уорд-Прауз отметился и вторым ассистом, отдав со штрафного пас на Уолкотта, но у экс-форварда сборной Англии был офсайд.

Команда из одноименного портового города всеми силами отбивалась и тянула время и в итоге добилась победы. “Гримсби Таун” в пятом подряд раунде побеждает команду из дивизионов выше – “Плимут”, “Кембридж”, “Бертон”, “Лутон” и теперь “Саутгемптон”. Впечатляющее достижение.

С большим трудом пробился в четвертьфинал “Бернли” Венсана Компани. “Флитвуд Таун” больше тайма играл в меньшинстве, у хозяев было подавляющее преимущество (удары 31 против одного), но только на 90-й минуте Робертсу удалось забить победный гол.

Кубок Англии, пятый раунд

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Гримсби Таун” (IV) 1:2

Голы: Чалета-Цар 65 – Холохан 45+1 (пен.), Холохан 50 (пен.)

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Лянко, Чалета-Цар, Перро – Дженепо (Баллард 86), Алькарас, Лавиа (Уорд-Прауз 59), Оршич (Эдози 59) – Мара (Уолкотт 67), Адам Армстронг (Арибо 67)

Предупреждения: Чалета-Цар 49 – Хант 32

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” (II) – “Флитвуд Таун” (III) 1:0

Гол: Робертс 90

Удаление: Хейс 45+1 (“Флитвуд Таун”)

Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” (II) – “Тоттенхэм” 1:0

Гол: Ндиай 79

“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингем – Башем, Ахмедходжич, Робинсон – Болдок (Лоу 62), Кулибали (Берге 62), Дойл, Брукс (Ндиай 73), Осборн – Макати (Флек 85) – Шарп

“Тоттенхэм”: Форстер – Дєвис, Дайер, Санчес – Перишич, Хейбьерг, Сарр (Скипп 74), Порро (Данджума 82) – Сон, Ришарлисон (Кейн 65), Моура (Кулушевски 73)

Предупреждения: Болдок 47, Лоу 85 – Сарр 56

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В статье: Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Шеффилд Юнайтед Бернли Флитвуд Таун
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