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Гари Невилл - о чемпионской гонке в АПЛ: У Арсенала много эмоций, а для этого еще рано

Англия
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Екс-захисник МЮ більше вірить у підопічних Гвардіоли

Гари Невилл - о чемпионской гонке в АПЛ: У Арсенала много эмоций, а для этого еще рано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, который ныне работает экспертом на местном телевидении, спрогнозировал победителя нынешнего сезона АПЛ:

У "Арсенала" всегда были трудности в заключительных частях прошлых сезонов. Самый свежий пример – предыдущая кампания.Вот почему "Манчестер Сити" выигрывает АПЛ – лондонцы начнут паниковать, когда дойдет до последних 10 матчей. Появится беспокойство, усилится давление. Их победа станет невероятным достижением, но они не привыкли к таким ситуациям, как "Ман Сити" - приводит слова Невилла издание Goal.

Также, бывший футболист считает, что на стороне подопечных Гвардиолы большой опыт подобных ситуаций, тогда как "Арсеналу" - помешают эмоции:

"У "Арсенала" много эмоций, а для этого еще рано. Так праздновать, когда впереди еще половина пути… Это нехорошо. Эти эмоции – это негативная сторона в плане погони за титул", - добавил Гари.

Напомним, "Арсенал" лидирует в нынешнем сезоне АПЛ, имея в своем активе 60 очков после 25 сыгранных матчей. У "Манчестер Сити" 55 турнирных пунктов и вторая строчка.

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В статье: Гари Невилл Арсенал (Лондон)
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