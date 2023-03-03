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В свой прежний клуб. Зимний новичок Челси отправился в аренду

Англия
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Андрей Сантос возвращается в Бразилию

В свой прежний клуб. Зимний новичок Челси отправился в аренду

Фото: chelseafc.com

Новина українською

18-летний полузащитник "Челси" Андрей Сантос вернулся в свой бывший клуб "Васко да Гама". Об этом говорится на официальном сайте "пенсионеров".

Молодой игрок будет защищать цвета бразильского клуба на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2022/23.

Сантос пополнил состав "Челси" в январе 2023 года. "Синие" заплатили за трансфер бразильца 12, 5 млн евро, согласно данным Transfermarkt. Игрок так и не успел дебютировать за английскую команду.

С момента перехода в стан лондонцев Андрей триумфировал на международной арене. Бразилия выиграла Чемпионат Южной Америки U-20. Сантос, являясь капитаном команды, стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Челси (Лондон) Андрей Сантос
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