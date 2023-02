Грэм Поттер в Челси: аргументы за и против увольнения

Мало кто так любит отправлять в отставку тренеров-неудачников как футбольные болельщики. Иногда они это делают шутя. Грэм Поттер впервые услышал “Your getting sacked in the morning” от болельщиков “Брайтона” после своего первого поражения в качестве тренера “Челси”. Никто не ожидал, что спустя четыре месяца дела у Поттера будут настолько плохи. Поражение от “Брайтона” прервало неплохую стартовую серию 47-летнего тренера (шесть побед, три ничьи) и болельщики “чаек” просто были довольны, что их бывший менеджер, так бесцеремонно покинувший южное побережье, не смог победить в своем первом матче на “Амекс Стэдиум” с чужой командой.

Болельщикам “Челси” ныне не до шуток. Они переходят все мыслимые грани, отправляя Поттеру и его семье смертельные угрозы. Следует только надеяться, что таких отбросов общества единицы. Подавляющая же масса фанов просто устала от Поттера, от футбола команды, и главное – от результатов.

“Челси” выиграл всего два матча из последних 15. Команда занимает десятое место в чемпионате, она ближе к зоне вылета, чем к Лиге чемпионов. В последних шести матчах “Челси” забил всего один гол. Это мы говорим о команде, которая полтора года назад выиграла Лигу чемпионов, а в нынешнем сезоне получила новых футболистов на 600 млн фунтов.

Руководство “Челси” увольнять Грэма Поттера не собирается. Даже если команда проиграет “Лидсу” и “Боруссии” в ближайших матчах. Вера в его тренерские таланты остается непоколебимой.

Но подходят ли Поттер и “Челси” друг другу? Сомнений становится все больше.

Почему Челси должен уволить Поттера

“Челси” под руководством Поттера выиграл всего девять из 26 матчей (процент побед 35%). С такими результатами 47-летний тренер точно потерял бы свою работу при предыдущем режиме Абрамовича, но нас уверяют, что новые владельцы “синих” думают о клубе в стратегической перспективе, их проект – это работа на ближайшие годы, а не месяцы.

Хорошо, но чтобы проект был успешным, его участники должны верить в его реализацию. Как прекрасно иллюстрирует этот график, “Брайтон” под руководством Поттера только в четвертом сезоне стал играть как команда топ-6. Один сезон ушел на имплементацию идей, во втором улучшилась игра, а не результаты, в третьем команда утвердилась на уровне середняка лиги.

Готов ли “Челси” ждать так долго? Поттер часто вспоминает Артету и его путь в “Арсенале”. Иногда приводится пример Клоппа, которому тоже не все удавалось в первом сезоне в “Ливерпуле”.

Но “Арсенал” и “Ливерпуль”, когда в них приходили Артета и Клопп, были кризисными клубами, которые на время выпали из элитного уровня. Планка первоначальных ожиданий была ниже. А в составе “Челси” все еще остается немало игроков, которые в 2021 году выиграли Лигу чемпионов. Еще совсем недавно казалось, что именно “синие” станут третьей силой в АПЛ после “Манчестер Сити” и “Ливерпуля”. По уровню возможностей и статусу нынешний “Челси” невозможно сравнивать с тем “Арсеналом” и “Ливерпулем”. Готовы ли такие футболисты как Стерлинг, Хавертц, Маунт, Фернандес, Джеймс, Ковачич, Кулибали, Чилуэлл и другие, что команда на два-три сезона выпадет из элиты английского футбола и не будет играть в Лиге чемпионов год, два, три?

Кроме того, и Клопп и Артета дали какой-то результат в первом сезоне. Тренер “Ливерпуля” довел команду до финалов Кубка лиги и Лиги Европы, тренер “Арсенала” взял Кубок Англии.

Результаты важны даже на психологическом уровне. Команда должна видеть, что реализация твоих идей возможна на поле, никто не хочет терять свое время зря.

Эрик тен Хаг начал работу в “Манчестер Юнайтед” с двух унизительных поражений “Брайтону” и “Брентфорду”. Нидерландца начали сравнивать с Франком де Буром и отправляли его в отставку уже после двух туров. Но тен Хаг быстро сделал выводы. Он посадил на скамейку футболистов, которым не видел места в клубе (Роналду и Магуайр) и провел с командой простой разговор. “Вы делаете на поле то, что я вас прошу, и вы сразу увидите результат”. “Манчестер Юнайтед” обыграл “Ливерпуль”, а затем и “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Манчестер Сити”, “Барселону” и на прошлых выходных выиграл первый трофей за последние шесть лет . Команда поверила в идеи и методы работы тен Хага, потому что они доказали свою состоятельность.

В первые месяцы работы на “Стэмфорд Бридж” Поттер пытался экспериментировать, он хотел, чтобы “Челси” был таким же гибким, как и его “Брайтон”, футболистам присваивались какие-то странные роли, например Рахим Стерлинг играл на позиции вингбека. Это работало не всегда, Поттер становился все более прагматичным, и в последних матчах “Челси” играет за базовой схемой 4-2-3-1, в которой индивидуальные качества футболистов должны проявляться сами по себе. Ни первый, ни второй подход не принес результат. В матчах с командами из первой половины таблицы АПЛ “Челси” взял всего три очка из 27 возможных, ни разу не выиграв.

Серия блеклых матчей продлилась игрой с “Тоттенхэмом” в прошлом туре. У “Челси” была неделя на подготовку к этому матчу. У Поттера была возможность поставить в старте своих основных атакующих фулбеков (Чилуэлл и Джеймс), основных центрбеков, четверку атакующих футболистов составляли Стерлинг, Феликс, Зиеш и Хавертц, в центре поля – чемпион мира Энцо Фернандес. В запасе Мудрик, Маунт, Обамеянг и другие.

Увидели ли мы какие-то наработки? Нет. “Челси” играл предсказуемо, у команды Поттера не было голевых шансов, у нее не было плана противодействия сильным сторонам соперника. Не нужно говорить, что у тренера “Челси” нет времени на тренировочный процесс. У Поттера было 12 дней до матча с “Фулхэмом” (0:0), неделя – до игры с “Вест Хэмом” (1:1). Команда выглядела слабо в обеих матчах. Неудивительно, что хорошие и уверенные игровые отрезки “синим” удавались только в открытых поединках с “Боруссией” (0:1) и “Саутгемптоном” (0:1), когда команда отходила от изначального плана, а матчи приобретали баскетбольный характер, от ворот до ворот.

У “Челси” невозможно обнаружить какой-то стиль в атакующей игре. Что делается для того, чтобы Мудрик, Мадуэке, Феликс, Хавертц, Зиеш, Стерлинг, Обамеянг или Фофана получали какие-то шансы?

Поттер сам себе вредит непоследовательностью в кадровых решениях. Почему так много времени получает Хаким Зиеш, который был в пяти минутах от перехода в ПСЖ? “Челси” в январе пытался отправить Обамеянга в Лос-Анджелес и габонский форвард несколько матчей не попадал в заявку, а затем внезапно оказался на скамейке запасных в игре с “Тоттенхэмом” и получил несколько минут. Фофана, начинавший игру с “Саутгемптоном” в основе, в следующем туре исчез из состава. Почему Хавертц продолжает играть на позиции форварда из матча в матча демонстрируя свою неэффектиновсть?

Поттер после матча с “Тоттенхэмом” пожаловался, что ему сложно проводить тренировочный процесс, когда в команде 31 футболист. Хорошо, почему же тогда просто не отстранить от первой команды игроков, на которых клуб не рассчитывает? Поттер пытается удовлетворить всех и сразу, дать игровое время и первому, и второму, но в результате теряется общее представление о том, в каком направлении движется клуб. Если строишь команду на будущее, наигрывай новичков, и пытайся создавать между ними игровые связи. Если пытаешься спасти сезон, не ставь на ключевые матчи игроков без опыта игры в АПЛ. Поттер не может выбрать правильное направление, и футболисты не могут это не чувствовать, а когда состав раздут до таких размеров, всегда найдутся персонажи, которые будут недовольны тем, что не играют. Например, куда делись Кукурелья и Чуквуемека? Нужна правильная коммуникация, а по последним матчам “Челси” не скажешь, что команда знает ради чего и во что играет.

Поттер – это тренер процесса. С “Брайтоном” ему удавалось добиваться медленного прогресса за длительный промежуток времени. “Брайтон” проводил ровные матчи, без больших перегибов, команда была сосредоточена на владении, ей не хватало интенсивности прессинга и быстрой игры в переходных фазах. Только в четвертом сезоне у “Брайтона” появилось больше агрессии в последней трети, но показательно, что после прихода Де Дзерби “чайки” стали забивать больше голов, во многом из-за того, что игроки атаки стали ближе действовать к воротам соперника. Еще в прошлом сезоне, при Поттере, у “Брайтона” был отрезок, когда команда забила один гол в семи турах, и тренер просил болельщиков “чаек” не кричать “бей по воротам!”, чтобы это не сбивало темп медленного владения мячом и поиска идеальной позиции для удара. “Иногда отдать еще один пас – это лучше”, – говорил Поттер. При всем уважении к симпатичному “Брайтону”, это маленький клуб, и у Поттера был больше кредит доверия. В “Челси” время летит быстрее.

Да, у “Челси” нет забивного нападающего вроде Холанда или Кейна, но мало у кого он есть. Шесть забитых голов с первого ноября – этому нет никакого оправдания. Про “Брайтон” тоже говорили, что его проблема – это отсутствие бомбардира. Вопрос в том, это Поттеру настолько не повезло, что у него в двух командах подряд не было забивного нападающего, или что-то в его игровом стиле заложено такое, что не позволяет команде много забивать.

Иногда английские эксперты находят совсем уж странные претензии к Поттеру, говоря, что он “недостаточно злой”, чтобы руководить “Челси”. Да, Поттер не настолько холерический как Тухель, не настолько харизматичен как Моуринью, не настолько педантичен как Сарри, не настолько эмоционален как Конте, в конечном итоге он не легенда клуба, как Лэмпард. Но хороший и умный тренер не обязательно должен быть злым, чтобы доносить свои идеи футболистам. Это уже не та раздевалка “Челси”, которая могла уволить Виллаша-Боаша. Поколения игроков изменилось. Дело в самих идеях. Их просто не видно на поле.

Почему Челси не должен увольнять Поттера

Роман Абрамович часто менял тренеров и футболистов, и новые владельцы “Челси” сразу же заявили, что будут работать иначе. Акцент на процессе, на постепенном развитии. Поэтому был выбран Поттер. Тренер, который занимается медленным, дотошным улучшение игры своей команды. У него были успехи в Швеции, был прогресс с “Суонси”, был “Брайтон”. “Челси” понакупал талантливых футболистов со всего мира, идея состоит в том, что они будут вместе расти и развиваться, может даже “воспитываться” Поттером.

Если изначально был выбран такой курс, зачем менять тренера сейчас? И на кого? Да, возможно “Челси” сейчас скорее нужен “менеджер”, а не “тренер”, специалист, который слепить из этих всех дорогущих футболистов разных стилей и поколений какое-то подобие одной команды. Но если выбирать постепенный прогресс, а не сиюминутное улучшение ситуации, смена тренера не имеет смысла. Да, пока остается только слепая вера в том, что Поттер когда-то и как-то улучшит ситуацию. Никто не говорит, что он плохой тренер. Возможно, “Челси” не его команда. Но у него много смягчающих обстоятельств – отсутствие летней предсезонки, круговорот футболистов, круговорот в клубе в целом.

Тренерские перемены – это всего лишь вершина айсберга происходящего в “Челси”. Новые лица появились в спортивном департаменте, в скаутинге, в коммерческих структурах, изменились доктора клуба и физиотерапевты. За несколько месяцев изменилось все, что определяло клуб последние двадцать лет. Конечно, в таких обстоятельствах работать очень тяжело.

Поттеру часто просто не везет. Бесконечные травмы основных футболистов, игровые проблемы Маунта, Кулибали, Кукурельи, Феликс в первой же получил красную карточку, команда не забивает там, где должна была забивать, и пропускает там, где не пропускала бы при других обстоятельствах.

Поттер не привык работать при таком давлении, и все же нужно отдать ему должное. Он честно говорит о своих ошибках и недоработках на пресс-конференциях, и старается сохранять положительный настрой. Ему достается много несправедливой критики, ему приходится отвечать на много странных вопросов, но он сохраняет честность и открытость.

Возможно, “Челси” действительно нужно как-то доиграть этот сезон, а затем продать всех ненужных футболистов, подписать нападающего, год без еврокубков позволит Поттеру больше времени уделять внедрению своего стиля.

Все упирается в вопрос веры. Болельщики “Челси”, особенно обладатели сезонных абонементов на “Стамфорд Бридж”, больше не верят в Поттера. Футболистов и владельцев клуба он пока еще не потерял. Но времени остается не так много. С такими результатами можно ввязаться и в борьбу за выживание. Почему нет? До зоны вылета всего десять очков.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine