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В январе чуть не перешел в лондонский клуб. Брайтон продлил контракт с полузащитником
“Челси” и “Арсенал” уже не надеются его подписать в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" продлил контракт с полузащитником Мойсесом Кайседо, сообщает официальный сайт "чаек".
Новое соглашение заключено сроком до лета 2027 года с возможностью продления еще на год. Как отмечает Фабрицио Романо, у эквадорца будет увеличена зарплата.
Нынешний сезон стал первым полноценным в “Брайтоне”. На счету футболиста один гол и один ассист в 25 матчах в составе "чаек". Он перешел в команду в феврале 2021-го, однако с августа 2021-го по январь 2022-го Кайседо выступал в аренде в “Берсхоте”.
Напомним, что в январе он мог сменить клуб. “Арсенал” был готов отдать за Мойсеса 70 млн фунтов, а “Челси” – 55 млн, однако “Брайтон” захотел выручить 100 миллионов.
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