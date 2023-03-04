Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Арсенал – Борнмут 3:2. Лупайте сю скалу
"Канониры" снова одерживают волевую победу. В этот раз помогли замены Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26-й тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
Арсенал – Борнмут 3:2
Голы: Партей 62, Уайт 70, Нелсон 90+7 – Биллинг 1, Сенеси 57
Арсенал: Эдегор – Томмиасу (Вайт 46), Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Партей, Виейра (Джака 84) – Сака, Троссард (Смит-Роу 22 (Нелсон 69)), Мартинелли
Борнмут: Нето – Смит, Мефам, Стивенс, Сенеси, Земура (Фредерикс 64) – Уаттара (Кристи 82), Ротвелл (Кук 70), Биллинг, Семенио (Энтони 64) – Соланке
Предупреждения: Нето 64, Мефам 86
Популярное сейчас
- Динамо – Ингулец 0:2. Новый лучший матч в истории команды с Петрового
- Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
- Александрия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 марта 2023
- ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО