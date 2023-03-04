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АПЛ. Арсенал – Борнмут 3:2. Лупайте сю скалу

Англия
Обновлено
(3 голосов)

"Канониры" снова одерживают волевую победу. В этот раз помогли замены Артеты

АПЛ. Арсенал – Борнмут 3:2. Лупайте сю скалу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 26-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Арсенал – Борнмут 3:2

Голы: Партей 62, Уайт 70, Нелсон 90+7 – Биллинг 1, Сенеси 57

Арсенал: Эдегор – Томмиасу (Вайт 46), Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Партей, Виейра (Джака 84) – Сака, Троссард (Смит-Роу 22 (Нелсон 69)), Мартинелли

Борнмут: Нето – Смит, Мефам, Стивенс, Сенеси, Земура (Фредерикс 64) – Уаттара (Кристи 82), Ротвелл (Кук 70), Биллинг, Семенио (Энтони 64) – Соланке

Предупреждения: Нето 64, Мефам 86

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В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут
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Комментарии (10)
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oleg dynamo (львівська)
04.03.2023 в 19:10
оце за Зіну повболівав...грізлі,грізлі і загрізлі....
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.03.2023 в 19:10
Чудовий тренер, класна команда. Б'ються до кінця. Бажаю Арсеналу взяти титул!
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
04.03.2023 в 19:05
Афігеть!! Який кайф!! Знову на останній хвилині
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 19:04
выцарапали
Ответить
+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
04.03.2023 в 19:06
Не впевнений, що стануть чемпіонами, але чемпіоський характер мають
Ответить
+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
04.03.2023 в 19:07
Можливо їм пощастить, а щастить тім хто не здається і йде до своєї мрії
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 19:10
мне тоже кажется, что мансы могут на финишном спурте рвануть(5 очков отрыв и 12 туров ещё играть). плюс манюни начали догонять... в общем, интересно будет
+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
04.03.2023 в 19:32
Тут ще виникають питання до захисту Арсеналу. Скільки б лондонці не забивали, але якщо дирява оборона, їм не бачити чемпіонства. Яскравий приклад – Ліверпуль. Романтичний футбол, але...
0
0
avatar
scorpius (Ck)
04.03.2023 в 19:03
Арс красавцы! Пока что лучший матч уик-енда.
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
04.03.2023 в 19:02
Чемпионский характер!
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+2
0

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