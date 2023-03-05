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Уход Фирмино из Ливерпуля летом получил подтверждение

Англия
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Игрок уедет из АПЛ

Уход Фирмино из Ливерпуля летом получил подтверждение

Фото: Rousing The Kop

Новина українською

Роджер Виттманн, агент нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, подтвердил предстоящий уход игрока из клуба.

"Наш план на ближайшие пару недель состоит в том, чтобы снова показать тренеру и "Ливерпулю" лучшую версию себя, чтобы достойно попрощаться. Это то, что он хочет сделать. Роберто понятия не имеет, что это значит для него в ближайшем будущем. Он говорил нам на протяжении всего этапа, когда мы вели переговоры: "Я не хочу ни с кем разговаривать, в этом нет необходимости". Он сказал, что решение принято совместно с клубом.

Это был первый раз в моей жизни, когда он может стать свободным агентом и сказал, что нет необходимости разговаривать с другими! Так что его не мотивируют другие клубы или их финансовые условия — это далеко не так.

Клуб тоже дал ему время, никакого давления. И он никогда не начинал сравнивать, не предлагал нам поговорить с другими командам. Для нас это было бы легко, но это не было его намерением. Он просто хотел найти собственный путь. Это очень далеко от стандартного бизнеса, поверьте мне!", — сказал Виттманн.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Фирмино
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Источник:
Mirror

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