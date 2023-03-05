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Нападающий Ромы может вернуться в АПЛ

Англия
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Игрок думает над сменой клуба

Нападающий Ромы может вернуться в АПЛ

Фото: Eurosport

Новина українською

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность трансфера нападающего "Ромы" Тэмми Абрахама.

Тэмми, являющийся воспитанником "Челси", по-прежнему находится в сфере интересов лондонского клуба, несмотря на смену владельца. У "синих" есть право обратного выкупа форварда за € 80 млн.

Скауты "Манчестер Юнайтед" также неоднократно посещали матчи "Ромы", чтобы понаблюдать за прогрессом Абрахама.

В текущем сезоне игрок провёл за "Рому" 24 матча в Серии А, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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В статье: АПЛ Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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Источник:
Daily Mail

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