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На пьяную голову. Звезда Ман Сити приставал к женщинам, снимая перед ними штаны

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок оказался в эпицентре громкого скандала

На пьяную голову. Звезда Ман Сити приставал к женщинам, снимая перед ними штаны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер попал в скандальную ситуацию в минувшие выходные.

32-летний футболист посетил бар в воскресенье, 5 марта, где выпил лишнего и позволял себе непристойное поведение. Уокер снимал в заведении с себя штаны, вызывающе танцевал и приставал к девушкам, одну из которых он потрогал за грудь, сообщает The Sun. Его действия фиксировали камеры, установленные в помещении.

Отметим, что жена футболиста в этот день в баре не была. Пара воспитывает четверых детей.

Также издание пишет, что британская полиция начала проводить проверку относительно появившегося видео с защитником "горожан" в одном из баров Манчестера.

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
08.03.2023 в 15:55
Ещё одной жене футболеров счастье привалило:))))
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