На пьяную голову. Звезда Ман Сити приставал к женщинам, снимая перед ними штаны

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер попал в скандальную ситуацию в минувшие выходные.

32-летний футболист посетил бар в воскресенье, 5 марта, где выпил лишнего и позволял себе непристойное поведение. Уокер снимал в заведении с себя штаны, вызывающе танцевал и приставал к девушкам, одну из которых он потрогал за грудь, сообщает The Sun. Его действия фиксировали камеры, установленные в помещении.

Отметим, что жена футболиста в этот день в баре не была. Пара воспитывает четверых детей.

Также издание пишет, что британская полиция начала проводить проверку относительно появившегося видео с защитником "горожан" в одном из баров Манчестера.

???? Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.



He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison



(Source: @TheSun) pic.twitter.com/VXhCUeXYuu