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Жезус вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала. Он пропустил четыре месяца
Усиление для команды Александра Зинченко
Фото: arsenal.com / Автор невідомий
Нападающий "Арсенала"
Бразильский форвард получил травму колена во время ЧМ в Катаре. Восстановление заняло около трех месяцев.
Ближайший матч "Арсенал" проведет 9 марта в Лиссабоне против "Спортинга". На данный момент неизвестно, будет ли главный тренер команды Микель Артета включать игрока в заявку на эту игру.
Напомним, что Габриэль Жезус перешел в "Арсенал" летом прошлого года. На его счету в текущем сезоне 20 матчей, 5 голов и 6 результативных передач.
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