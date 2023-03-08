Жезус вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала. Он пропустил четыре месяца

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе.

Бразильский форвард получил травму колена во время ЧМ в Катаре. Восстановление заняло около трех месяцев.

Ближайший матч "Арсенал" проведет 9 марта в Лиссабоне против "Спортинга". На данный момент неизвестно, будет ли главный тренер команды Микель Артета включать игрока в заявку на эту игру.

Напомним, что Габриэль Жезус перешел в "Арсенал" летом прошлого года. На его счету в текущем сезоне 20 матчей, 5 голов и 6 результативных передач.