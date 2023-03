Топ-февраль для команды из Манчестера. Объявлены тренер и игрок месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера месяца по итогам февраля.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. В прошлом месяце он забил 5 голов в 4 матчах "красных дьяволов" в чемпионате. Форвард получает награду уже третий раз в сезон - ранее он выигрывал приз в сентябре и январе.

Рэшфорд опередил игрока "Лестера" Келечи Ихеаначо, голкипера "Фулхэма" Бернд Лено" и вингера Манора Соломона, а также нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for a THIRD time this season! Congratulations, @MarcusRashford ???????? #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/tAjKexFHyT

Лучшим тренером месяца в АПЛ стал также представитель "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Для наставника эта награда стала второй в сезоне. Ранее его признавали лучшим в сентябре.

В феврале "МЮ" одержал 3 победы и однажды сыграл вничью. Подопечные тен Хага обыграли "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидс Юнайтед" (2:0), "Лестер" (3:0), а также не сумели удержать преимущество во втором матче с "Лидсом" (2:2).

Менеджер выиграл конкуренцию у Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Марка Силвы из "Фулхэма".

Unbeaten in February ????



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx