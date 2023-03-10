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Топ-февраль для команды из Манчестера. Объявлены тренер и игрок месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Оба получили признание от лиги

Топ-февраль для команды из Манчестера. Объявлены тренер и игрок месяца в АПЛ

Фото: premierleague

Новина українською

Английская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера месяца по итогам февраля.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. В прошлом месяце он забил 5 голов в 4 матчах "красных дьяволов" в чемпионате. Форвард получает награду уже третий раз в сезон - ранее он выигрывал приз в сентябре и январе.

Рэшфорд опередил игрока "Лестера" Келечи Ихеаначо, голкипера "Фулхэма" Бернд Лено" и вингера Манора Соломона, а также нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Лучшим тренером месяца в АПЛ стал также представитель "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Для наставника эта награда стала второй в сезоне. Ранее его признавали лучшим в сентябре.

В феврале "МЮ" одержал 3 победы и однажды сыграл вничью. Подопечные тен Хага обыграли "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидс Юнайтед" (2:0), "Лестер" (3:0), а также не сумели удержать преимущество во втором матче с "Лидсом" (2:2).

Менеджер выиграл конкуренцию у Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Марка Силвы из "Фулхэма".

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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Источник:
premierleague.com

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