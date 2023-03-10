Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Топ-февраль для команды из Манчестера. Объявлены тренер и игрок месяца в АПЛ
Оба получили признание от лиги
Фото: premierleague
Английская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера месяца по итогам февраля.
В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. В прошлом месяце он забил 5 голов в 4 матчах "красных дьяволов" в чемпионате. Форвард получает награду уже третий раз в сезон - ранее он выигрывал приз в сентябре и январе.
Рэшфорд опередил игрока "Лестера" Келечи Ихеаначо, голкипера "Фулхэма" Бернд Лено" и вингера Манора Соломона, а также нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for a THIRD time this season!— Premier League (@premierleague) March 10, 2023
Congratulations, @MarcusRashford ????????#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/tAjKexFHyT
Лучшим тренером месяца в АПЛ стал также представитель "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Для наставника эта награда стала второй в сезоне. Ранее его признавали лучшим в сентябре.
В феврале "МЮ" одержал 3 победы и однажды сыграл вничью. Подопечные тен Хага обыграли "Кристал Пэлас" (2:1), "Лидс Юнайтед" (2:0), "Лестер" (3:0), а также не сумели удержать преимущество во втором матче с "Лидсом" (2:2).
Менеджер выиграл конкуренцию у Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Марка Силвы из "Фулхэма".
Unbeaten in February ????— Premier League (@premierleague) March 10, 2023
Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100
- СМИ раскрыло, кто будет транслировать матч сборной Украины с Англией
- Шахтер не удержал победу над Фейеноордом, Спортинг остановил Арсенал. Главные новости за 9 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО