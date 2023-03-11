Конте: Терпение у болельщиков закончилось – его не восстановишь за 2-3 дня

Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте выразил мнение о том, что у болельщиков клуба лопнуло терпение из-за последних результатов команды:

"Мне нужно время и терпение. Клуб может дать мне время, у клуба есть терпение, но у болельщиков оно закончилось. Ты не построишь результат 1-2 дня", - сказал Конте.

За последние две недели "шпоры" вылетели из кубка Англии, проиграв "Шеффилд Юнайтед" (0:1), и Лиги чемпионов, уступив сумму двух матчей "Милану" (0:1).