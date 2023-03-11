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Конте: Терпение у болельщиков закончилось – его не восстановишь за 2-3 дня
Наставник понимает, что фанаты разочарованы результатами команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте выразил мнение о том, что у болельщиков клуба лопнуло терпение из-за последних результатов команды:
"Мне нужно время и терпение. Клуб может дать мне время, у клуба есть терпение, но у болельщиков оно закончилось. Ты не построишь результат 1-2 дня", - сказал Конте.
За последние две недели "шпоры" вылетели из кубка Англии, проиграв "Шеффилд Юнайтед" (0:1), и Лиги чемпионов, уступив сумму двух матчей "Милану" (0:1).
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