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Конте: Терпение у болельщиков закончилось – его не восстановишь за 2-3 дня

Англия
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Наставник понимает, что фанаты разочарованы результатами команды

Конте: Терпение у болельщиков закончилось – его не восстановишь за 2-3 дня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте выразил мнение о том, что у болельщиков клуба лопнуло терпение из-за последних результатов команды:

"Мне нужно время и терпение. Клуб может дать мне время, у клуба есть терпение, но у болельщиков оно закончилось. Ты не построишь результат 1-2 дня", - сказал Конте.

За последние две недели "шпоры" вылетели из кубка Англии, проиграв "Шеффилд Юнайтед" (0:1), и Лиги чемпионов, уступив сумму двух матчей "Милану" (0:1).

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
Fabrizio Romano

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