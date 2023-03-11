АПЛ. Эвертон победил Брентфорд и покинул зону вылета

Английская Премьер-лига, 27-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Второй матч подряд не выходил в старте Виталий Миколенко. Однако, если украинец в прошлом поединке не появился в заявке, то в этом вышел на поле. Правда, аж на 90+2-й минуте. Сегодня "Эвертон" выиграл практически без него.

Хозяева забили уже на 35-й секунде. Дукуре отдал налево на Макнила, тот совершил несколько быстрых движений и из пределов штрафной левой послал мяч в дальний правый угол. Первый гол англичанина за 15 матчей. Да и всего это всего 20-й мяч "ирисок" в этом чемпионате. Теперь они по этому показателю не самые плохие – ниже находится “Вулверхэмптон” (19).

"Эвертон" до перерыва мог забить еще несколько раз. На 20-й минуте Онана должен был ловить голкипера гостей на ошибке, который неудачно пошел на перехват, однако полузащитник не попал в ворота. Потом Рая дважды спас “Брентфорд”. И если удар Грея он должен был тянуть, то расстрел от Ивоби парировал чудом.

Под занавес тайма "ириски" все-таки забили. После подачи с углового защитники “пчел” пытались выбить мяч, но попали в Грея – от того круглый полетел в ворота. Хозяева отпраздновали, а затем арбитры пошли смотреть VAR. Результат "Эвертону" не понравился, ведь у Грея нашли игру рукой.

Старт второго тайма был за “Брентфордом”. На 47-й минуте в игру вмешался Пикфорд – парировал удар Генри. Голкипер еще в первом тайме также участвовал в эпизодах, но эти удары не были слишком опасны.

К концу матча "Брентфорд" создал всего один момент, да и то с метров 17-ти от ворот Пиннок попал в стенку, выполняя стандарт. Не наработали гости хоть на ничью. "Эвертон" на второй тайм вышел с целью сохранить результат, и у него это получилось.

Покинули подопечные Дайча зону вылета – теперь они 15-е. А вот дальше у "Эвертона" календарь тяжелый. 18 марта "ириски" сыграют против "Челси", а после паузы на международные матчи с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". А для “Брентфорда”, кстати, это первое поражение в АПЛ за 4,5 месяца. Немного стряхнет это команду.

"Эвертон" – "Брентфорд" 1:0

Гол: Макнил 1

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Тарковски, Годфри – Ивоби (Миколенко 90+2), Дукуре, Гуйе, Онана (Дэвис 80), Макнил – Грей (Мопе 86)

Брентфорд: Рая – Хики (Висса 75), Пиннок, Ми, Генри (Годдос 87) – Дамсгорд (Дасилва 62), Норгорд (Оньека 75), Йенсен (Шаде 62) – Мбемо, Тони, Янельт

Предупреждения: Коулмэн 61, Дукуре 71 – Норгорд 45+1, Мбемо 90+1