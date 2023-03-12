Индивидуальная статистика игроков АПЛ: неожиданные лидеры

Больше всех в АПЛ забивает Манчестер Сити. Среди игроков – Эрлинг Холанд. Лучший ассистент – Кевин де Брюйне. Все это вы можете найти на любом сайте, где есть хотя бы минимальная статистика.

Но кроме голов и результативных передач существует множество других статистических номинаций, где лидерами могут быть игроки не из топовых команд, да и без статуса звезд.

Рассмотрим случаи, когда в тройке лидеров в индивидуальных показателях оказались неожиданные персонажи.

Данные, собранные перед началом 27-го тура

Вторая голевая передача

Лидером здесь выступает звезда Ньюкасла, один из лучших игроков сезона Мигель Альмирон (5 ассистов). А вот вторая строчка за правым защитником Фулхэма Кенни Тете (4 паса). Он единственный защитник в этом списке (кроме него, в топ-10 еще такие атакующие звезды как Салах, де Брюйне, Бруну Фернандеш, Одегор...), а это иллюстрация игрового стиля Фулема, который активно использую фланговых защитников в завершающей стадии атаки .

Мигель Альмирон - 5

Кенни Тете - 4

Еще у 8 игроков также по 4, но у Тете самый высокий средний показатель за игру

***

Ключевые передачи

Важный показатель. Конечно, первое место де Брюйне логично (2,75 ключевых пасов за игру), легко можно объяснить и вторую позицию в рейтинге для флангового защитника Ньюкасла Кевин Трипье (он является исполнителем стандартов, а также играет очень высоко и иногда занимает позицию вингера в позиционных атаках.

А вот третье место Майкла Олисе из Кристалл Пелес кажется странным. Но этот игрок прогрессирует и его роль в атакующей работе Пелес уже приближается к роли Уилфреда Заа.

Кевин де Брюйне – 2,75 ключевых передач за игру

Кевин Трипье - 2,32

Майкл Олисе – 2,02

***

Передачи в последнюю треть поля

То, что этот парень должен быть в десятке, никто не сомневался. Но чтоб лидером! Дебошир из Манчестер Сити Кайл Уокер отдает больше всех передач в последнюю треть поля в среднем за матч. Он опережает целый ряд более логичных для этой опции игроков, вроде Родри, Тьяго Алькантары, Ковачича и того же Александра-Арнольда, уже давно не защитника, а плеймейкера с позиции правого фулбека.

Приятно, что здесь в десятке лидеров есть и Александр Зинченко.

Кайл Уокер - 13,2

Александр-Арнольд – 11,5

Родри – 11,3

Зинченко – 9,55 (10-е место в лиге)

***

Подборы мяча

Конечно, роль подборов в футболе не такая, как в том же баскетболе, но это важный компонент. Логично, что тройку лидеров составляют игроки защитного плана, но для Ливерпуля это не самое лучшее лидерство. В троице есть Джо Гомес и Вирджил ван Дайк. Их присутствие иллюстрирует слабость полузащиты, которая позволяет соперникам постоянно доставлять мяч в штрафную Красных и навязывать команде борьбу.

На контрасте, в десятке есть три представителя манчестерских клубов, но все они полузащитники (Фред, Каземиро и Родри).

Джо Гомес – 15,33

Мохаммед Салису - 14,1

Вирджил ван Дайк – 13,2

***

Пенальти

Здесь не может быть неожиданностей. У команд есть штатные исполнители пенальти, так что рейтинг пенальтистов должен быть самой логичной штукой в футболе.

Однако это не об АПЛ. Первое место с 6-ю ударами занимает один из героев сезона Александр Митрович из Фулхэма. Но фишка в том, что он не забил 3 (!) пенальти из 6 попыток. Итак, самой большой интригой в отношении Митровича является вопрос - будет ли он пробивать следующий пенальти своей команды.

Александр Митрович - 3 из 6

Айвен Тони - 5 из 5

Алексис Маккалистер - 4 из 4

***

Интересная командная статистика

- больше голов "недобрал" (отрицательная разница между созданным xG и забитыми мячами) Вест Хэм - минус 12,8 голов;

- Больше голов "перебрал" (положительная разница между созданным xG и забитыми мячами) Манчестер Сити (+9,7) и Лестер (+9,6);

- по показателю забитых голов в первом тайме Тоттенхэм балансирует между зоной вылета и серединой таблицы, а по забитым во втором тайме уступает только Арсеналу и Ман Сити;

- наиболее стабильными командами АПЛ по использованию одной тактической схемы являются Ньюкасл (4-3-3, 86,8% игрового времени) и Манчестер Юнайтед (4-2-3-1, 83,1% игрового времени);

- Больше всего через центральную зону атакует Манчестер Юнайтед (39% атак), через правый фланг Ливерпуль и Фулхэм (по 36% атак), через левый фланг Манчестер Сити и Лестер (по 35% атак);

- больше всего попыток дриблинга за матч у футболистов Кристалл Пелес;

- больше всего фолов на себе в среднем за матч зарабатывают игроки Кристал Пелес;

- у Лидса в среднем 74 защитных дуэлей за матч, а у Манчестер Сити – 46;

- самый высокий показатель командного прессинга в Челси;

- только две команды в сезоне не били пенальти – Ливерпуль и Борнмут (в субботу Салах бил в ворота Борнмута и не забил).