АПЛ. Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1. Первая победа сорок за шесть туров 

“Ньюкаслу” надоело играть ничьи. Команда Эдди Хау одиннадцать раз поделила с соперниками очки, пять раз в последних восьми турах. “Сороки” вложили много усилий в Кубок лиги, где в итоге уступили в финале, их результаты в чемпионате из-за этого явно страдали. До матчей с “Ливерпулем” и “Манчестер Сити” в предыдущих двух турах “Ньюкасл” только дважды пропускал в лиге больше гола за матч, но двум грандам уступил именно по 0:2, и это были его только второе и третье поражение в чемпионате. Домашняя игра с крепким, но все же участником борьбы за выживание “Вулверхэмптоном” позволяла “Ньюкаслу” мечтать о долгожданной победе.

И “Ньюкасл” ее добился. Правда, не обошлось без скандалов. В первом тайме еще при счете 0:0 “сорокам” посчастливилось избежать удаления и пенальти в свои ворота. Вратарь “сорок” Ник Поуп не лучшим образом принял пас от Берна, мяч подхватил Хименес, и Поуп, возвращаюсь в штрафную, сбил/задел Хименеса. Энди Медли решил, что нарушения не было, и не смотрел видеоповтор. По правде говоря, из-за непоследовательности рефери АПЛ уже сложно понять, что считать фолом, а что нет. Может показаться, чтобы было очевидное нарушение, но могут быть и аргументы в противоположную сторону.

Как бы там не было, “Ньюкасл” хорошо провел первый тайм, и вскоре забил свой гол – Триппьер выполнил подачу со штрафного, а Исак хорошо пробил головой. Еще до перерыва Мерфи и Гимарайнш могли забить еще по разу.

Хулен Лопетеги не раз удавалось менять игру заменами, и сегодня “Вулверхэмптон” едва не спас проигранный матч благодаря вмешательству испанского тренера. На второй тайм вышел Нету, и гости явно добавили, а сравнять счет удалось на 70-й минуте Хвану, спустя несколько секунд после выхода на поле. Триппьер помешал Поупу сыграть на перехвате и выкатил мяч под удар Хвану. Второй ассист капитана “Ньюкасла”. Правда в не те ворота.

После 1:1 “Вулвз” принялся играть на ничью, но продержался всего девять минут. Теперь уже сработал джокер Эдди Хау. Мигель Альмирон с фланга дал пас в центр Уиллоку, выполнил рывок в штрафную, и получив назад мяч, перекинул Са – 2:1.

“Ньюкасл” в целом наиграл на эту победу, хозяева провели качественный матч, у “вулвз” был хороший отрезок только на старте второго тайма. Но кто знает, каким бы был итог матча, если бы в ворота “сорок” был назначен пенальти, а Поуп получил бы удаление.

“Ньюкасл” обходит “Ливерпуль” и поднимается на пятое место, “Вулверхэмптон” – тринадцатый с отрывом три очка от зоны вылета.

HALF-TIME Newcastle 1-0 Wolves



Alexander Isak's guided header separates the two sides at the break#NEWWOL pic.twitter.com/gnOM1WzdsK