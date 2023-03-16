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Рашфорд бьет рекорды: Он самый молодой англичанин, забивший 25 голов в еврокубках
Также Рашфорд быстрее всех достиг этой отметки среди игроков МЮ
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Маркус Рашфорд забил единственный мяч команды в ворота "Бетиса" в 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря ему он преодолел отметку в 25 голов в еврокубках.
Это сделало Рашфорда самым молодым англичанином, которому покорилась отметка в 25 голов в еврокубках. Лидеру атаки "МЮ" 25 лет.
Также он стал самым молодым игроком "МЮ", которому покорилась отметка в 25 голов в еврокубках.
При этом у Маркуса 19 голов в 23-х матчах за "Манчестер Юнайтед" после окончания Мундиаля. Начало сезона у Рашфорда было не таким эффектным.
В этом сезоне Рашфорд провел за "Юнайтед" 43 матча, забил 27 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.
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