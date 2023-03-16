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Рашфорд бьет рекорды: Он самый молодой англичанин, забивший 25 голов в еврокубках

Англия
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Также Рашфорд быстрее всех достиг этой отметки среди игроков МЮ

Рашфорд бьет рекорды: Он самый молодой англичанин, забивший 25 голов в еврокубках

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

Маркус Рашфорд забил единственный мяч команды в ворота "Бетиса" в 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря ему он преодолел отметку в 25 голов в еврокубках.

Это сделало Рашфорда самым молодым англичанином, которому покорилась отметка в 25 голов в еврокубках. Лидеру атаки "МЮ" 25 лет.

Также он стал самым молодым игроком "МЮ", которому покорилась отметка в 25 голов в еврокубках.

При этом у Маркуса 19 голов в 23-х матчах за "Манчестер Юнайтед" после окончания Мундиаля. Начало сезона у Рашфорда было не таким эффектным.

В этом сезоне Рашфорд провел за "Юнайтед" 43 матча, забил 27 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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