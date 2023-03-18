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Челси - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Встретятся ли сегодня украинцы на поле?

Челси - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Похоже, бывший "Челси" возвращается. Команда Грэма Поттера выиграла три поединка подряд во всех турнирах, хоть пока пока остается в середине таблицы. Однако успех уже сегодня поможет лондонцам подняться на несколько ступенек. "Эвертон" продолжает биться за выживание и на данный момент только один балл идет выше зоны вылета.

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Чемпионат Англии 28-й тур
18 марта. Начало в 19:30
"Челси" - "Эвертон"
Трансляция канала Setanta Sports из сервиса MEGOGO

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) смотреть онлайн
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