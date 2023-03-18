Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встретятся ли сегодня украинцы на поле?
фото из свободных источников
Похоже, бывший "Челси" возвращается. Команда Грэма Поттера выиграла три поединка подряд во всех турнирах, хоть пока пока остается в середине таблицы. Однако успех уже сегодня поможет лондонцам подняться на несколько ступенек. "Эвертон" продолжает биться за выживание и на данный момент только один балл идет выше зоны вылета.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии 28-й тур
18 марта. Начало в 19:30
"Челси" - "Эвертон"
Трансляция канала Setanta Sports из сервиса MEGOGO
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганков забил второй гол в Ла Лиге. ВИДЕО
- Днепр-1 обходит Шахтер, Заря отрывается от Динамо. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Киев на шаг ближе к Лиге конференций. Динамо – Заря 0:1
- Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн