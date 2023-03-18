Челси - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Похоже, бывший "Челси" возвращается. Команда Грэма Поттера выиграла три поединка подряд во всех турнирах, хоть пока пока остается в середине таблицы. Однако успех уже сегодня поможет лондонцам подняться на несколько ступенек. "Эвертон" продолжает биться за выживание и на данный момент только один балл идет выше зоны вылета.

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Чемпионат Англии 28-й тур

18 марта. Начало в 19:30

"Челси" - "Эвертон"

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