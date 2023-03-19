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Игрок Борнмута победил рак и сыграл за команду впервые с осени 2021 года

Англия
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Вингер прошел долгий путь к возвращению на поле

Игрок Борнмута победил рак и сыграл за команду впервые с осени 2021 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс вышел на замену в матче с "Астон Виллой" (0:3), впервые появившись на поле после того, как у него обнаружили редкое заболевание - лимфому Ходжкина.

У 25-летнего футболиста был диагностирован рак в октябре 2021 года. В конце прошлого сезона валлиец сообщил о том, что смог побороть эту болезнь. Английский клуб поддержал своего игрока, дав ему новый контракт летом 2022 года.

Брукс — воспитанник "Манчестер Сити". В ранние годы карьеры он был игроком "Шеффилда". Летом 2018 года полузащитник перешёл в "Борнмут".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Борнмут Дэвид Брукс
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Источник:
Mirror

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