Игрок Борнмута победил рак и сыграл за команду впервые с осени 2021 года

Полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс вышел на замену в матче с "Астон Виллой" (0:3), впервые появившись на поле после того, как у него обнаружили редкое заболевание - лимфому Ходжкина.

У 25-летнего футболиста был диагностирован рак в октябре 2021 года. В конце прошлого сезона валлиец сообщил о том, что смог побороть эту болезнь. Английский клуб поддержал своего игрока, дав ему новый контракт летом 2022 года.

Брукс — воспитанник "Манчестер Сити". В ранние годы карьеры он был игроком "Шеффилда". Летом 2018 года полузащитник перешёл в "Борнмут".