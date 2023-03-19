  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: После поражения от Спортинга попросил игроков восстановиться морально и физически
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: После поражения от Спортинга попросил игроков восстановиться морально и физически

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Никакого давления со стороны тренера не было

Артета: После поражения от Спортинга попросил игроков восстановиться морально и физически

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, о чем говорил в раздевалке своей команде после вылета из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с лиссабонским "Спортингом":

"Я пытался донести до игроков в раздевалке, что необходимо принять это поражение и извлечь из него урок. Сейчас нет смысла тратить на это свою энергию, необходимо сосредоточиться на следующей игре. Мы должны снова быть в лучшей форме к матчу Премьер-лиги с "Кристал Пэлас", чтобы обыграть их. Я просто попросил игроков восстановиться морально и физически, чтобы быть в наилучшей форме.

Я многое отметил для себя в четверг. То, как мы оборонялись все вместе, как отреагировали на пропущенный гол, и то, как изменилась игра после этого. Всё это даёт мне много положительных мыслей.

Но, с другой стороны, в конце концов мы не смогли выиграть встречу, я думаю, что мы заслуживали победу и проход дальше, но этого оказалось недостаточно, может быть, мы начали действовать слишком поздно", - сказал тренер.

По теме
yellow-arrow
Кристалл Пэлас в первом матче после увольнения тренера приехал к Арсеналу Зинченко. Текстовая трансляция
yellow-arrow
Саутгейт: К Рашфорду вернулась уверенность. Он снова рад игре в футбол
yellow-arrow
Зинченко в старте на матч против Кристал Пэлас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига Европы Микель Артета Арсенал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mirror

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде