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Артета: После поражения от Спортинга попросил игроков восстановиться морально и физически
Никакого давления со стороны тренера не было
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, о чем говорил в раздевалке своей команде после вылета из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с лиссабонским "Спортингом":
"Я пытался донести до игроков в раздевалке, что необходимо принять это поражение и извлечь из него урок. Сейчас нет смысла тратить на это свою энергию, необходимо сосредоточиться на следующей игре. Мы должны снова быть в лучшей форме к матчу Премьер-лиги с "Кристал Пэлас", чтобы обыграть их. Я просто попросил игроков восстановиться морально и физически, чтобы быть в наилучшей форме.
Я многое отметил для себя в четверг. То, как мы оборонялись все вместе, как отреагировали на пропущенный гол, и то, как изменилась игра после этого. Всё это даёт мне много положительных мыслей.
Но, с другой стороны, в конце концов мы не смогли выиграть встречу, я думаю, что мы заслуживали победу и проход дальше, но этого оказалось недостаточно, может быть, мы начали действовать слишком поздно", - сказал тренер.
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