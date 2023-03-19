Саутгейт - о голевых достижениях Рашфорда: Маркус находится в том положении, в котором хочет быть каждый игрок и спортсмен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игровых кондициях форварда национальной команды и "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, заявив, что все проблемы футболиста позади:

"Все дело в том, что он снова рад игре в футбол. Когда он оказывается с мячом в хорошей позиции, вы ожидаете, что он забьет гол. Какое-то время это было не так. Но сейчас к нему снова вернулась уверенность", - сказал Саутгейт в интервью изданию Daily Mail.

Также, тренер подметил, что каждый из футболистов хотел бы находиться на месте Маркуса, который получает удовольствие от футбола:

"Маркус находится в том положении, в котором хочет быть каждый игрок и спортсмен. Вы не можете оставаться в таком состоянии вечно, и вы быстрее должны пытаться вернуться в него, когда что-то не получается. Но сейчас он чувствует себя очень уверенно", - добавил Гарет.

Напомним, Рашфорд забыл 19 голов в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах после чемпионата мира в Катаре.