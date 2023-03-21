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Защитник Арсенала перенес операцию. Он пропустит остаток сезона

Англия
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Повреждение оказалось серьезным

Защитник Арсенала перенес операцию. Он пропустит остаток сезона

Фото: arsenal.com

Новина українською

Крайний защитник "Арсенала" Такехиру Томиясу успешно перенес операцию на правом колене. Он почуствовал, что получил повреждение в матче Лиги Европы со "Спортингом" (1:1) 16-го марта.

Японского защитника пришлось заменить на 9-ой минуте встречи. Вместо него на поле появился Бен Уайт. Возвращение Томиясу до конца сезона не ожидается.

Томиясу пришел в "Арсенал" летом 2021-го. "Гуннеры подписали защитника из "Болоньи" за 18,6 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за "Арсенал" 32 матча и отличился 2-мя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Томиясу в 25 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Токихиру Томиясу
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Источник:
arsenal.com

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