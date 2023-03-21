Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Арсенала перенес операцию. Он пропустит остаток сезона
Повреждение оказалось серьезным
Фото: arsenal.com
Крайний защитник "Арсенала" Такехиру Томиясу успешно перенес операцию на правом колене. Он почуствовал, что получил повреждение в матче Лиги Европы со "Спортингом" (1:1) 16-го марта.
Японского защитника пришлось заменить на 9-ой минуте встречи. Вместо него на поле появился Бен Уайт. Возвращение Томиясу до конца сезона не ожидается.
Томиясу пришел в "Арсенал" летом 2021-го. "Гуннеры подписали защитника из "Болоньи" за 18,6 миллионов евро.
В этом сезоне он провел за "Арсенал" 32 матча и отличился 2-мя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Томиясу в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Конспекты Шевченко, позиция Зинченко и место для Буяльского. Каким будет состав сборной Украины при Ротане
- В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО
- В ОК Юг оценили ракетную угрозу для Украины и высказались о взрывах в Джанкое
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера