Алиссон предотвратил больше всех голов, среди голкиперов в топ-5 лигах

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер – предотвратил 9,6 голов в чемпионате Англии. 30-летний бразилец лучший по этому показателю среди голкиперов топ-5 лиг.

Второй в топе – Эдгар Бадия из "Эльче", он предотвратил 7,9 забитых мячей. Третий – Фредерик Рённов из "Унион" Берлин, который предотвратил 7,1 гол.

Полный топ выглядит следующим образом:

"Ливерпуль" занимает в АПЛ 6-е место, набрав 42 очка после 26 туров. "Красные" пропустили 29 голов.

Most Goals Prevented in Europe's top five leagues this season:



◉ 9.6 - Alisson

◉ 7.9 - Edgard Badia

◉ 7.1 - Frederik Rønnow

◉ 6.8 - Yehvann Diouf

◉ 6.7 - Bernd Leno

◉ 6.6 - Marc-André ter Stegen

◉ 5.7 - Pau López

◉ 5.5 - Kepa Arrizabalaga https://t.co/dkXI60q7Z7