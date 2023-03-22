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Алиссон предотвратил больше всех голов, среди голкиперов в топ-5 лигах
"Ливерпуль" мог быть ниже
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер – предотвратил 9,6 голов в чемпионате Англии. 30-летний бразилец лучший по этому показателю среди голкиперов топ-5 лиг.
Второй в топе – Эдгар Бадия из "Эльче", он предотвратил 7,9 забитых мячей. Третий – Фредерик Рённов из "Унион" Берлин, который предотвратил 7,1 гол.
Полный топ выглядит следующим образом:
- Алиссон Беккер ("Ливерпуль") – 9,6;
- Эдгар Бадия ("Эльче") – 7,9;
- Фредерик Рённов ("Унион" Берлин) – 7,1;
- Йеванн Диуф ("Реймс") – 6,8;
- Бернд Лено ("Фулхэм") – 6,7;
- Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона") – 6,6;
- Пау Лопез ("Марсель") – 5,7;
- Кепа Ариссабалага ("Челси") – 5,5.
"Ливерпуль" занимает в АПЛ 6-е место, набрав 42 очка после 26 туров. "Красные" пропустили 29 голов.
Most Goals Prevented in Europe's top five leagues this season:— Squawka (@Squawka) March 22, 2023
◉ 9.6 - Alisson
◉ 7.9 - Edgard Badia
◉ 7.1 - Frederik Rønnow
◉ 6.8 - Yehvann Diouf
◉ 6.7 - Bernd Leno
◉ 6.6 - Marc-André ter Stegen
◉ 5.7 - Pau López
◉ 5.5 - Kepa Arrizabalaga https://t.co/dkXI60q7Z7
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