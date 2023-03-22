Алиссон предотвратил больше всех голов, среди голкиперов в топ-5 лигах

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер – предотвратил 9,6 голов в чемпионате Англии. 30-летний бразилец лучший по этому показателю среди голкиперов топ-5 лиг.

Второй в топе – Эдгар Бадия из "Эльче", он предотвратил 7,9 забитых мячей. Третий – Фредерик Рённов из "Унион" Берлин, который предотвратил 7,1 гол.

Полный топ выглядит следующим образом:

Алиссон Беккер ("Ливерпуль") – 9,6; Эдгар Бадия ("Эльче") – 7,9; Фредерик Рённов ("Унион" Берлин) – 7,1; Йеванн Диуф ("Реймс") – 6,8; Бернд Лено ("Фулхэм") – 6,7; Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона") – 6,6; Пау Лопез ("Марсель") – 5,7; Кепа Ариссабалага ("Челси") – 5,5.

"Ливерпуль" занимает в АПЛ 6-е место, набрав 42 очка после 26 туров. "Красные" пропустили 29 голов.