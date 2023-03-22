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Алиссон предотвратил больше всех голов, среди голкиперов в топ-5 лигах

Англия
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"Ливерпуль" мог быть ниже

Алиссон предотвратил больше всех голов, среди голкиперов в топ-5 лигах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер – предотвратил 9,6 голов в чемпионате Англии. 30-летний бразилец лучший по этому показателю среди голкиперов топ-5 лиг.

Второй в топе – Эдгар Бадия из "Эльче", он предотвратил 7,9 забитых мячей. Третий – Фредерик Рённов из "Унион" Берлин, который предотвратил 7,1 гол.

Полный топ выглядит следующим образом:

  1. Алиссон Беккер ("Ливерпуль") – 9,6;
  2. Эдгар Бадия ("Эльче") – 7,9;
  3. Фредерик Рённов ("Унион" Берлин) – 7,1;
  4. Йеванн Диуф ("Реймс") – 6,8;
  5. Бернд Лено ("Фулхэм") – 6,7;
  6. Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона") – 6,6;
  7. Пау Лопез ("Марсель") – 5,7;
  8. Кепа Ариссабалага ("Челси") – 5,5.

"Ливерпуль" занимает в АПЛ 6-е место, набрав 42 очка после 26 туров. "Красные" пропустили 29 голов.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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