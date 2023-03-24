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Экс-голкипер сборной Англии возобновил карьеру в клубе голливудского актера
Бен Фостер снял перчатки с гвоздя
Фото: wrexhamafc.co.uk
Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостен стал игроком "Рексема", об этом информирует пресс-служба команды. 39-летний англичанин заключил контракт с клубом до конца нынешнего года.
Фостер уже защищал цвета "Рексема". Также Бен играл за "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити", "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Бирмингем" и другие клубы. Также в его активе 8 матчей за сборную Англии. В сентябре прошлого года он объявил о завершении игровой карьеры.
"Рексем" выступает в 5-м по рангу дивизионе английского футбола и после 38 сыгранных матчей лидирует в таблице. Совладельцем клуба является голливудский актер Райан Рейнольдс.
Welcome back to Wrexham, Ben Foster ????— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) March 23, 2023
????⚪ #WxmAFC
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