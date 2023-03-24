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Экс-голкипер сборной Англии возобновил карьеру в клубе голливудского актера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

​Бен Фостер снял перчатки с гвоздя

Экс-голкипер сборной Англии возобновил карьеру в клубе голливудского актера

Фото: wrexhamafc.co.uk

Новина українською

Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостен стал игроком "Рексема", об этом информирует пресс-служба команды. 39-летний англичанин заключил контракт с клубом до конца нынешнего года.

Фостер уже защищал цвета "Рексема". Также Бен играл за "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити", "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Бирмингем" и другие клубы. Также в его активе 8 матчей за сборную Англии. В сентябре прошлого года он объявил о завершении игровой карьеры.

"Рексем" выступает в 5-м по рангу дивизионе английского футбола и после 38 сыгранных матчей лидирует в таблице. Совладельцем клуба является голливудский актер Райан Рейнольдс.

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В статье: Бен Фостер
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Комментарии (3)
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Nevermore (Донецк)
24.03.2023 в 08:54
наймите корректора!
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Nevermore (Донецк)
24.03.2023 в 08:53
Бывший голкипер сборной Украины Бен Фостен
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Nevermore (Донецк)
24.03.2023 в 08:53
дело фут.юа живёт!
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