Челси собирается отпустить летом 8 футболистов. В клубе считают состав раздутым

В руководстве "Челси" считают, что состав раздут. Его хотят сократить с 33 игроков до 25.

Главные кандидаты на уход Пьер-Эмерик Обамеянг, Конор Галлахер и Хаким Зиеш.

Высокая вероятность трансфера у Матео Ковачича, которым интересуется "Сити" и который нравится Томасу Тухелю, возглавившему "Баварию".

Также клуб могут покинуть Эдуар Менди, который выпал из основы клуба. Также Мейсон Маунт может покинуть клуб. Им тоже интересуется "Бавария", а переговоры по новому контракту на паузе.