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Челси собирается отпустить летом 8 футболистов. В клубе считают состав раздутым
Главные претенденты Обамеянг, Галлахер и Зиеш
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В руководстве "Челси" считают, что состав раздут. Его хотят сократить с 33 игроков до 25.
Главные кандидаты на уход Пьер-Эмерик Обамеянг, Конор Галлахер и Хаким Зиеш.
Высокая вероятность трансфера у Матео Ковачича, которым интересуется "Сити" и который нравится Томасу Тухелю, возглавившему "Баварию".
Также клуб могут покинуть Эдуар Менди, который выпал из основы клуба. Также Мейсон Маунт может покинуть клуб. Им тоже интересуется "Бавария", а переговоры по новому контракту на паузе.
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