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Челси собирается отпустить летом 8 футболистов. В клубе считают состав раздутым

Англия
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Главные претенденты Обамеянг, Галлахер и Зиеш

Челси собирается отпустить летом 8 футболистов. В клубе считают состав раздутым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В руководстве "Челси" считают, что состав раздут. Его хотят сократить с 33 игроков до 25.

Главные кандидаты на уход Пьер-Эмерик Обамеянг, Конор Галлахер и Хаким Зиеш.

Высокая вероятность трансфера у Матео Ковачича, которым интересуется "Сити" и который нравится Томасу Тухелю, возглавившему "Баварию".

Читайте также Челси отстранил тренера Барри от работы. Тухель на пресс-конференции заявлял, что хочет вернуть его в свой штаб уже в Баварии

Также клуб могут покинуть Эдуар Менди, который выпал из основы клуба. Также Мейсон Маунт может покинуть клуб. Им тоже интересуется "Бавария", а переговоры по новому контракту на паузе.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
standard.co.uk

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