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АПЛ опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности. Гол Шевченко за Челси в топе

Англия
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Русских в подборку не включили

АПЛ опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности. Гол Шевченко за Челси в топе

Новина українською

Английская Премьер-лига опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности, представитель которой выступал и забивал в чемпионате. От Украины в топ попал гол Андрея Шевченко в ворота "Вест Хэма".

Мощный удар обладателя Золотого мяча точно заслуживает оказаться в топе. Побороться с ним за место в подборке могли Андрей Ярмоленко, забивший 8 мячей в АПЛ ("Вест Хэм"), Сергей Ребров, забивший 10 голов ("Тоттенхэм", "Вест Хэм"), Андрей Воронин с 5-ю голами ("Ливерпуль") и Александр Зинченко с 1 голом ("Ман Сити", "Арсенал").

Примечательно, что в подборке нет россиян, которые также играли и забивали в АПЛ.

Подборку голов можно посмотреть по ссылке. Гол Шевченко на 25:10.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон)
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Источник:
youtube.com

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Комментарии (1)
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Navudo
30.03.2023 в 22:06
Ребров не дуже забивав в Тоттенхемі, Лужний також в Арсеналі, Ярмола також не надто часто забивав, інші (Зінченко, Миколенко, Забарний) - захисники, забивати часто, щоб можна було вибрати красивий гол - то не їх робота От і виходить що у Шеви найбільша вибірка для найкращого голу...
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