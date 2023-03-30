АПЛ опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности. Гол Шевченко за Челси в топе

Английская Премьер-лига опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности, представитель которой выступал и забивал в чемпионате. От Украины в топ попал гол Андрея Шевченко в ворота "Вест Хэма".

Мощный удар обладателя Золотого мяча точно заслуживает оказаться в топе. Побороться с ним за место в подборке могли Андрей Ярмоленко, забивший 8 мячей в АПЛ ("Вест Хэм"), Сергей Ребров, забивший 10 голов ("Тоттенхэм", "Вест Хэм"), Андрей Воронин с 5-ю голами ("Ливерпуль") и Александр Зинченко с 1 голом ("Ман Сити", "Арсенал").

Примечательно, что в подборке нет россиян, которые также играли и забивали в АПЛ.