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АПЛ опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности. Гол Шевченко за Челси в топе
Русских в подборку не включили
Английская Премьер-лига опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности, представитель которой выступал и забивал в чемпионате. От Украины в топ попал гол Андрея Шевченко в ворота "Вест Хэма".
Мощный удар обладателя Золотого мяча точно заслуживает оказаться в топе. Побороться с ним за место в подборке могли Андрей Ярмоленко, забивший 8 мячей в АПЛ ("Вест Хэм"), Сергей Ребров, забивший 10 голов ("Тоттенхэм", "Вест Хэм"), Андрей Воронин с 5-ю голами ("Ливерпуль") и Александр Зинченко с 1 голом ("Ман Сити", "Арсенал").
Примечательно, что в подборке нет россиян, которые также играли и забивали в АПЛ.
Подборку голов можно посмотреть
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