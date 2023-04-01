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Челси – Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Мудрик встретится с чемпионом мира

Челси – Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аристократы продолжают искать свою игру. Сегодняшним соперником "Челси" станет "Астон Вилла", которую по ходу сезона возглавил Унаи Эмери. Также бирмингемцы сейчас особенно известны тем, что их ворота защищает действующий чемпион мира Эмилиано Мартинес. Ему на Стэмфорд Бридж может противостоять украинский вингер Михаил Мудрик, однако только если Грэм Поттер доверит атакующему игроку место на поле.

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Чемпионат Англии 29-й тур

1 апреля. Начало в 19:30

"Челси" – "Астон Вилла"

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) смотреть футбол онлайн
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