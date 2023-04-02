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Официально: Лестер уволил Брендана Роджерса после четырех лет работы

Англия
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Коуч приводил "лисов" к победам в Кубке и Суперкубке Англии

Официально: Лестер уволил Брендана Роджерса после четырех лет работы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный сайт ФК "Лестер Сити" сообщил, что клуб достиг договоренности с Бренданом Роджерсом, согласно которой специалист покинет пост главного тренера команды после четырех лет работы.

Помощник британского коуча Крис Дэвис и фитнес-тренер Глен Дрисколл также покинут клуб.

Непосредственную ответственность за тренировку команды и подготовку к матчам будут нести тренеры первой команды Адам Садлер и Майк Стоуэлл.

Под руководством Роджерса "лисы" завоевали Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021 году. Брендан приводил "Лестер" к двум из трех самых высоких результатов клуба в АПЛ, а также привел "синих" в первый еврокубковый полуфинал в истории клуба.

За 10 туров до конца сезона "Лестер" идет в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 25 очков.

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В статье: Брендан Роджерс Лестер Сити
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Источник:
ФК "Лестер"

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