Официально: Лестер уволил Брендана Роджерса после четырех лет работы

Официальный сайт ФК "Лестер Сити" сообщил, что клуб достиг договоренности с Бренданом Роджерсом, согласно которой специалист покинет пост главного тренера команды после четырех лет работы.

Помощник британского коуча Крис Дэвис и фитнес-тренер Глен Дрисколл также покинут клуб.

Непосредственную ответственность за тренировку команды и подготовку к матчам будут нести тренеры первой команды Адам Садлер и Майк Стоуэлл.

Под руководством Роджерса "лисы" завоевали Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021 году. Брендан приводил "Лестер" к двум из трех самых высоких результатов клуба в АПЛ, а также привел "синих" в первый еврокубковый полуфинал в истории клуба.

За 10 туров до конца сезона "Лестер" идет в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 25 очков.