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Официально: Лестер уволил Брендана Роджерса после четырех лет работы
Коуч приводил "лисов" к победам в Кубке и Суперкубке Англии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный сайт ФК "Лестер Сити" сообщил, что клуб достиг договоренности с Бренданом Роджерсом, согласно которой специалист покинет пост главного тренера команды после четырех лет работы.
Помощник британского коуча Крис Дэвис и фитнес-тренер Глен Дрисколл также покинут клуб.
Непосредственную ответственность за тренировку команды и подготовку к матчам будут нести тренеры первой команды Адам Садлер и Майк Стоуэлл.
Под руководством Роджерса "лисы" завоевали Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021 году. Брендан приводил "Лестер" к двум из трех самых высоких результатов клуба в АПЛ, а также привел "синих" в первый еврокубковый полуфинал в истории клуба.
За 10 туров до конца сезона "Лестер" идет в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 25 очков.
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