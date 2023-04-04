Челси рассматривает 5 кандидатов на смену Поттеру. Энрике, Нагельсманн и Спаллетти в списке

В "Челси" рассматривают как минимум 5 кандидатов на пост Грэма Поттера, сообщает The Telegraph. Решение о назначении нового менеджера будут принимать спортивный директор Пол Уинстэнли и технический директор Лоуренс Стюарт.

Фаворит – Юлиан Нагельсманн, который работал с Лоуренсом в "Лейпциге". "Челси" наравится специалист и он впечатляет руководство, но также есть опасения по поводу возраста – немецу всего 35 лет.

Также в клубе рассматривают Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, которые сейчас без работы и менеджеров "Наполи" и "Айнтрахта" Лучано Спаллетти и Оливера Гласнера.

Со всеми ними планируется провести переговоры, а также проанализировать методы и подход к работе, чтобы определить лучшего кандидата.

Напомним, что недавно Луис Энрике заявил, что хотел бы поработать в Англии, но чтобы делать "большие вещи". Он также сказал, что не видит себя в АПЛ даже в июне.