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Челси рассматривает 5 кандидатов на смену Поттеру. Энрике, Нагельсманн и Спаллетти в списке
Есть из кого выбирать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В "Челси" рассматривают как минимум 5 кандидатов на пост Грэма Поттера, сообщает The Telegraph. Решение о назначении нового менеджера будут принимать спортивный директор Пол Уинстэнли и технический директор Лоуренс Стюарт.
Фаворит – Юлиан Нагельсманн, который работал с Лоуренсом в "Лейпциге". "Челси" наравится специалист и он впечатляет руководство, но также есть опасения по поводу возраста – немецу всего 35 лет.
Также в клубе рассматривают Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, которые сейчас без работы и менеджеров "Наполи" и "Айнтрахта" Лучано Спаллетти и Оливера Гласнера.
Со всеми ними планируется провести переговоры, а также проанализировать методы и подход к работе, чтобы определить лучшего кандидата.
Напомним, что недавно Луис Энрике заявил, что хотел бы поработать в Англии, но чтобы делать "большие вещи". Он также сказал, что не видит себя в АПЛ даже в июне.
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