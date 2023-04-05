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АПЛ. Вест Хэм - Ньюкасл 1:5. У Мойеса все меньше аргументов
Хаммерс были беспомощными, Ньюкасл остается третьим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Ньюкасл” 1:5
Голы: Зума 39 – Уилсон 6, Жоэлинтон 13, Уилсон 46, Исак 82, Жоэлинтон 90
“Вест Хэм”: Фабианский – Керер (Цоуфал 63), Зума, Агер, Эмерсон – Пакета, Райс, Соучек (Даунз 63) – Боуэн, Антонио (Ингз 63), Бенрахма (Корне 63)
“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 85), Ботман, Шер, Триппьер (Манкильо 87) – Жоэлинтон, Гимарайнс, Лонгстафф – Сен-Максимен (Гордон 63), Уилсон (Исак 63), Мерфи (Уиллок 63)
Предупреждения: Эмерсон 42, Даунз 88 – Жоэлинтон 52
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