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АПЛ. Вест Хэм - Ньюкасл 1:5. У Мойеса все меньше аргументов

Англия
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Хаммерс были беспомощными, Ньюкасл остается третьим

АПЛ. Вест Хэм - Ньюкасл 1:5. У Мойеса все меньше аргументов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Ньюкасл” 1:5

Голы: Зума 39 – Уилсон 6, Жоэлинтон 13, Уилсон 46, Исак 82, Жоэлинтон 90

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер (Цоуфал 63), Зума, Агер, Эмерсон – Пакета, Райс, Соучек (Даунз 63) – Боуэн, Антонио (Ингз 63), Бенрахма (Корне 63)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 85), Ботман, Шер, Триппьер (Манкильо 87) – Жоэлинтон, Гимарайнс, Лонгстафф – Сен-Максимен (Гордон 63), Уилсон (Исак 63), Мерфи (Уиллок 63)

Предупреждения: Эмерсон 42, Даунз 88 – Жоэлинтон 52

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Курт Зума Каллум Уилсон Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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