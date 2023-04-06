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Эриксен вернулся к тренировкам за Манчестер Юнайтед в общей группе
Возвращается ключевой хавбек в "МЮ" тен Хага
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Кристиан Эриксен вернулся к тренровкам в общей группе за "Манчестер Юнайтед" после двух месяцев восстановления от травмы лодыжки. Датчанин получил повреждение в 1/16 финала Кубка Англии с "Редингом".
Также тен Хаг не исключил, что Эриксен сыграет с "Эвертоном" 8-го апреля.
Эриксен провел в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед" 31 матч, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.
"Манчестер Юнайтед" идет в АПЛ на 4-м месте. У "манкунианцев" 53 очка после 28 матчей.
Look who we saw at Carrington ????#MUFC pic.twitter.com/7FLgAkw0Ze— Manchester United (@ManUtd) April 6, 2023
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