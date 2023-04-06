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Эриксен вернулся к тренировкам за Манчестер Юнайтед в общей группе

Англия
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Возвращается ключевой хавбек в "МЮ" тен Хага

Эриксен вернулся к тренировкам за Манчестер Юнайтед в общей группе

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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Кристиан Эриксен вернулся к тренровкам в общей группе за "Манчестер Юнайтед" после двух месяцев восстановления от травмы лодыжки. Датчанин получил повреждение в 1/16 финала Кубка Англии с "Редингом".

Также тен Хаг не исключил, что Эриксен сыграет с "Эвертоном" 8-го апреля.

Эриксен провел в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед" 31 матч, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" идет в АПЛ на 4-м месте. У "манкунианцев" 53 очка после 28 матчей.

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В статье: Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
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